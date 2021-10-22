《造血干细胞移植标准数据集（2021版）》正式发布

10月9日，由国家血液系统疾病临床医学研究中心、苏州大学附属第一医院、江苏省血液研究所及苏州市医学会主办的第14届苏州血液学峰会举行，国内外数百名血液学专家齐聚，就血液学新药研发、诊疗进展、大数据平台建设等关键问题开展深入研讨。

开幕式上，专家学者一同回顾和展望了血液学领域成果及未来，见证了中国血液学博物馆落成典礼，同时正式发布《造血干细胞移植标准数据集（2021版）》。此数据集由人民卫生出版社出版，中华医学会血液学分会、苏州大学附属第一医院、国家血液系统疾病临床医学研究中心、江苏省血液研究所、苏州大学造血干细胞移植研究所组织编写，医渡云（北京）技术有限公司提供技术支持。

造血干细胞移植（hematopoietic stem cell transplantation，HSCT）通过对患者进行全身照射、化疗和免疫抑制预处理后，将正常供体或自体的造血细胞植入患者体内，使之重建正常的造血和免疫功能。近20年来，随着中华骨髓库的迅速扩容和单倍体移植技术的不断成熟，国内HSCT的临床规模和研究水平均得到了迅速提升，已成为国际HSCT领域一支不容忽视的力量。同时，国内学者也高度重视移植数据的收集，中华医学会血液学分会通过中国血液与骨髓移植登记库（Chinese Blood and Marrow Transplantation Registry, CBMTR），2007年至今连续收集整理了国内历年来的HSCT相关数据信息，为指导国内HSCT的发展提供了重要依据。

然而，由于各地区医疗科研资源分布不均，各移植中心情况各异、认识不一，国内尚缺乏统一的原始数据收集方案，HSCT数据收集的广度、深度也参差不齐，为深入挖掘临床实践中沉淀的“真实世界”大数据带来了一定障碍。

中华医学会血液学分会主任委员、国家血液系统疾病临床医学研究中心常务副主任、苏州大学附属第一医院血液科主任吴德沛表示，“造血干细胞移植数据是开展临床和转化研究的重要基石，为了促进中国造血干细胞移植数据的规范和有效管理，《造血干细胞移植标准数据集（2021版）》今日正式发布，希望这部数据集能够为国内移植数据资源更安全合理的采集、保障和利用做出贡献。”

“在组织编写过程中，我们以现行医学标准术语规范为基础，参考国内外先进的HSCT数据管理经验和架构，结合相关指南、共识和国内具体实践，《造血干细胞移植标准数据集（2021版）》的问世将用以推进国内HSCT数据管理的标准化和规范化，为深入挖掘临床实践中沉淀的‘真实世界’大数据提供了有效的工具。”吴德沛强调。

据悉，《造血干细胞移植标准数据集（2021版）》参考国际国内术语标准如ICD-10、ATC LONIC等，电子病历规范（HL7 CDA）和国际及国内疾病标准指南（NCCN等）进行编写，内容包含患者人口学信息、诊疗概览、诊断、MICM检查、移植治疗及疗效评估等17个标准模块，853个数据元。

该数据集对于推进规范诊疗，提高数据质量，有效整合国内移植病历数据资源，提升我国造血干细胞移植临床研究的能力，加速成果转化，为造血干细胞移植的临床和基础科研以及政策规划的制定提供了更完善的数据基础。