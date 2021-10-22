银川火车站停运14对列车 全力做好疫情防控工作

新华社银川10月21日电（记者许晋豫）记者21日从铁路部门获悉，面对当前疫情防控形势，铁路部门根据客流运行情况，对部分旅客列车进行调整，截至目前，已停运银川至北京西（G873/2 G871/4次）、银川至上海虹桥（G1817/G1802次）、银川至郑州东（G2251/4 G2253/2次、G2255/8 G2257/6次），以及银川至西安北等方向的列车14对。

据中国铁路兰州局集团有限公司银川车站介绍，银川火车站严格执行属地疫情防控政策，强化消杀措施，对候车室、售票厅等公共区域增加通风、消毒频次。在售票厅、进站口等处设置4台红外体温检测仪，严格落实进出站测温制度和行程码查验制度，做到进站、出站旅客100％查验。对于发热旅客以及行程码异常的来银人员，银川火车站第一时间与地方疫情防控部门做好“点对点”交接。

在确保旅客健康安全出行的同时，银川火车站也加强了职工在作业期间的安全防护，要求作业中客运职工必须佩戴口罩、护目镜和手套，并全程做好体温检测；组织客运车间进行全员核酸检测，检测结果为阴性者方能上岗作业。