争吵时恶语相向？不如去“积极暂停区”待一会儿

“你怎么又在玩手机？不是说只能周末玩一小时吗，你作业写完了没？”妈妈“查岗”时突然“发现问题”。

“已经上了一天学，就不能休息一下吗？烦死了！”小婷转身摔门而去。

每天“陪读”的情境中，随时可能上演这种争夺战。不管是时间分配、日常行为的一些小事，还是人生的重要决策，我们都可能和身边重要的人有分歧，甚至争吵起来。当委屈、烦躁、无奈等复杂情绪汇集，我们可能瞬间会有被逼得走投无路的感觉，那么，我们可不可以按下暂停键，离开令人难受的情境呢？

如果同学小婷还留在房间里与妈妈共处，可能发生什么呢？妈妈认为自己是在为小婷的未来考虑，才用逆耳忠言告诫她，希望她做得更好，以后才能过得更好；小婷不喜欢妈妈的反复唠叨和对自己的否定，想放松一下自己，调整状态。如果接下来她们各执己见，甚至有可能在强烈情绪的支配下口不择言，说出伤人的话。所以，小婷选择离开并不是消极逃避。

被翻译成16种语言畅销全球的美国心理学家简·尼尔森的著作《正面管教》中，提倡不管是孩子还是家长，都应撤离冲突，积极暂停。积极暂停是帮助我们冷静、理性解决问题的工具，当双方体现了尊重的态度，情绪好转后可以做得更好。

当然，小婷直接离开可能会引发妈妈的误解和担心，离开前先说一声“我想冷静一下”，或者父母和孩子提前约定一个暂停的暗号（如特定的手势），对于接下来的冲突解决会很有帮助。

除了暗号，还可以提前设计“积极暂停区”。“积极暂停区”是一个让人感觉安全、有利于情绪好转的地方，可以是带锁的卫生间，还可以是放着玩偶、书籍的房间，也可以是任何不被打扰的角落。

如果是比较小的孩子，家长可以在孩子心平气和时给孩子介绍撤离冲突的冷静期，并和孩子一起设计和布置“积极暂停区”，比如放上孩子喜欢的玩具；起一个孩子喜欢的名称，比如“树洞”。家长可以先确认：孩子去积极暂停区，是否感觉好一点，如果能够在里面做让自己感觉好起来的事情，缓过来后可以再找家长一起解决问题。

家长也可以和孩子约定如何走出“积极暂停区”，表达自己情绪好转的信号，比如拥抱、摸头这些肢体动作。作为心理健康教育教师，我曾遇到过一个案例，一对母子常常因为孩子的学习成绩、上网时长争吵，盛怒中的刺耳话语让双方都不好受。我除了建议他们设立积极暂停的冷静期外，还建议他们多用肢体语言表达关爱。母亲和儿子约定，每天至少拥抱一次。在积极暂停之后，一个温暖的拥抱，也会让接下来的协商过程更有温度、更有效率。

家长不要认为积极暂停是对孩子不良行为的奖励，“孩子在里面舒服着呢，他应该受到惩罚”。实际上，鼓励是改善行为的最强有力因素，而积极暂停是对个人情绪处理方式的尊重。

有情绪是正常的，但我们要学会采用合理的方式宣泄情绪，家长更要鼓励孩子学会合理宣泄情绪。比如有一位成绩不错的学生，临近期末很焦虑，父母说的一些话容易让她情绪崩溃。当她崩溃大哭的时候，妈妈就会很担心地在旁边询问，其实此时妈妈的话语会让她感觉“妈妈这么关心我，我考不好很对不起她”，考试焦虑更为严重。孩子那时想要的就是在自己房间里痛痛快快大哭一场，妈妈当作不知道就好了。当我把孩子的需求转告给她妈妈，孩子妈妈也表示理解之后，孩子有了处理自己情绪的冷静区和积极暂停区，可以畅快地宣泄焦虑情绪，能更好地处理和妈妈的关系，以更积极的心态应对考试。后来这个孩子成绩也不错，比期中考试有所进步。

不仅是亲子冲突可以尝试积极暂停的方式，与其他人的冲突也可以采取类似方式。有位好友曾分享她的恋爱经历，因为她泪点特别低，所以在与男朋友吵架时，总是不受控制地委屈想哭，但她认为哭了岂不是气势弱了？不认怂的她就决定采用“我想静静”的说辞，先离开令她伤心的情境，再找个地方放肆地哭一场。难过与委屈随着眼泪一起消逝后，她再冷静果决地与男朋友分析问题、解决问题。

积极暂停只是暂停，不是逃避，更不意味着为这段产生冲突的关系画上句号。除了可以提前讨论积极暂停的暗号和区域，还可以确定解决问题的时限。比如一位好友和她老公商定好“问题不过夜”，他们对“今日事今日毕”达成了共识。积极暂停只是帮助她整理心情，并不会让她逃避问题。

积极暂停法的使用要注意几点：双方需要提前达成共识，如果一方拒绝暂停，就会演变成权力之争；以坚定而友好的态度立即行动并持续执行；刚开始执行的时候不一定顺利，但如果事先已说好，就不要让这种共识流于形式。

人与人相处是需要磨合的，分歧很难避免，争吵也会出现。我并不提倡像开篇的小婷一样发脾气摔门，但当你在冲突中情绪激动，很想撤离的时候，不妨按下积极暂停键。等你感觉自身能量恢复，心情平静时，再回到冲突的议题中，能够以更好的状态解决问题。（黄彬彬）