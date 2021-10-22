让植物人做伤残鉴定 能不这么折腾吗

据上海电视台报道，一年多前，上海市民王先生因患脑部疾病不幸成了植物人，没有任何行为能力，然而，家属申请伤残鉴定证明时，被要求王先生本人必须亲自到场。

按理说，经过此前时不时曝出的“抬着90岁老父爬楼审社保”“抬九旬老人去银行刷脸”“瘫痪男子被告知必须本人到场换残疾证”新闻，不管是公众舆论的讨论，还是有关部门纠偏时的表态，都已经把无行动能力者该不该亲自到场的道理讲透了。这种情况下，又来了一个“植物人必须到场”的版本，这应该跟某些部门和工作人员“懂不懂道理”没多大关系。

家属求不动相关部门，最终只能费尽折腾将植物人患者，从一家医院抬到另一家医院去鉴定。可让家属费解的是，到医院后，医生直接写病历就鉴定完了。事实上，被鉴定人本已拥有齐全的检查报告、病历。

“让信息多跑路，让群众少跑腿”，中央的惠民精神、简政作风已讲了多年。在“互联网+”无所不“+”的时代，行走不便甚至无法行走的残疾人群体却还没被“+”上。

已经是植物人，却要求必须本人到场，相关部门都各有理由，社区、街道方面说只负责信息填报、审查，其他问题跟他们无关；而残联则称“没有上门评残的”……实际上，能不能上门，终归是由“人”决定的，多一些人性化、同理心思维，给一位失去行动能力的植物人提供方便，没什么不可以。

最让人不解的，是残联工作人员对待残疾人的方式。作为残疾人的“家”，残联的重要性有时甚至要超过普通意义上的家；为残疾人排忧解难，本是残联的基本职责。然而，此事中，当地残联的处理方式，并没有设身处地为残疾人着想。

再有，伤残鉴定制度的设计缺乏人性化的考量。此事中，涉事植物人患者原本就住在一家三甲公立医院，却一定要被抬到“指定医院”去鉴定病情。按理说，具有一定资质的医院，都有鉴定伤残等级的能力。而制度设计更应考虑到残疾人行动不便的实际，扩大鉴定医院的范围，允许他们就近选择医院。

相信，媒体曝光后，各方都会积极整改、反思，但公众更希望的是，这样的“不暖心新闻”别再出现。（马涤明）