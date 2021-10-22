“三正规·放心美”医美行业规范化论坛召开

10月19日，2021年“三正规·放心美”医美行业规范化论坛暨倡议大会在深圳召开。本次论坛由深圳市卫生监督局支持，人民健康联合深圳市整形美容行业协会、艾尔建美学等单位共同发起。活动致力于“三正规·放心美”理念的传播和推广，助力医美行业的健康发展。来自深圳及周边城市的100余家医美机构的代表和医生出席了本次活动，共同发起医美行业“三正规”倡议。

论坛现场（受访者供图）

深圳市整形美容行业协会会长王晓泸认为，非法医美屡禁不止的原因之一是有市场空间。因为正规合法的医美服务总量无法满足市场需求，因此要提高医美服务的便利性和可及性，不断推进供给侧改革，想方设法扩大服务供给，努力满足广大群众对医美的需求。

在管理和监督方面，王晓泸表示，首先要加强医美机构自我管理，落实医疗机构主体责任，明确医美机构是落实法律法规和各项管理规定的第一责任人，不断健全医美机构各项管理制度；其次是强化社会监督机制，建立健全医美信用体系，充分发挥信息公开对社会监督的引导作用，逐步建立起一个统一、专业、高效的医疗美容行业综合监管体系。

艾尔建美学相关负责人介绍，艾尔建美学在提供产品的同时，还创新商业模式为行业赋能，为市场提供前沿医学服务，为行业提供时俱进的消费理念。希望在政府和协会的指导下，广东省的医美生态圈越来越规范。

中国整形美容协会法务部主任曹伟表示，《医疗美容广告执法指南（征求意见稿）》和《关于加强干细胞广告监管的工作提示》两份文件规范了医疗美容机构的广告宣传，打击了非法医疗美容，对行业健康发展的意义重大。国家加强对医美行业的监管，明确了行业规范、经营者责任，将有效打击传播虚假广告、销售假冒劣质产品等非法行为，保护消费者生命健康。从医美行业来讲，“三正规·放心美”是为消费者服务，也是为人民群众服务。

艾尔建美学相关负责人介绍，今年是艾尔建美学发起“三正规· 放心美”活动的第六年，希望借此提升行业整体的诊疗和培训水平，让整个医美回归到医疗属性，帮助提升消费者的安全意识，做出理性的求美选择。此外，艾尔建美学希望通过不断升级扫码验真等进一步促进行业规范，令消费者方便快捷地使用正规产品。

在圆桌论坛环节，嘉宾们各抒己见，为医美行业的发展建言献策。

王晓泸在谈到深圳医美行业协会的角色时表示，行业协会除了要加强自律以外，还应团结行业所有机构及从业人员，要自立、自治和自强。在这样一种共识下，医美行业协会做了如下工作：一是在法制建设方面积极建言献策，二是未来将在深圳建设一个共享的手术中心，为医美机构和消费者提供优质、放心的服务。

曹伟表示，过往40年间，医疗美容的发展史也是一部医疗美容行业法律法规的进化史。相关政策的出台有利于行业的长期发展，也有利于深圳社会环境的改善。

深圳阳光医疗美容医院医疗院长赵正东从医疗机构的角度出发，认为每个医美机构都应该把“三正规”作为自己的底线思维，只有通过“三正规”理念，才能保证医疗结果并给顾客安全的保障。

深圳鹏程医院执行总经理杨丁瑞认为，“三正规”理念的推广是一件非常积极正能量的事情，医疗机构应秉持不辜负消费者选择和信任的信念去发展。

“医美行业是以医为先，这决定了医生是这个行业的核心价值。”深圳联合会美医疗美容技术院长柳晖在谈到医美行业时表示，医美医生的技术水平和对美学的认知和审美都决定了医美行业的高度。医美医生要不断学习更新知识，接触新产品，提高技术水平。

最后，王晓泸在谈到容貌焦虑问题时表示，首先要认可追求美，人民群众对美好生活的向往是行业努力的目标。医疗美容是大健康产业不可分割的部分，是通过医疗手段、医疗工具、医疗技术才能够实现的一种医疗服务。但同时，也应注重内在美，内外兼修才是真正的美。