攀岩课程受青睐 北京消协提醒：具有一定风险性 应慎重选择

人民网北京10月18日电 （记者孙红丽）近年来，攀岩运动备受青睐，越来越多的家长给孩子报了攀岩运动课程。18日，北京市消费者协会提醒广大消费者：慎重选择攀岩活动，增强安全消费意识。

攀岩是指在天然岩壁或人工岩壁上进行攀爬的运动，深受广大年轻人喜爱。2016年，国际奥委会将攀岩列入奥运会正式比赛项目，在2020东京奥运会上首次亮相，有力的促进了攀岩项目的发展，同时，培训机构组织的攀岩等项目培训班也越来越受家长们青睐。

北京市消费者协会指出，攀岩运动要求人们在各种高度及不同角度的岩壁上，连续完成转身、引体向上、腾挪甚至跳跃等惊险动作，通常被归类为极限运动，具有一定的风险性。

北京市消费者协会提醒消费者，要选择正规攀岩场所。要认真了解攀岩场所的经营资质、安全措施及相关安全要求，不选择没有正规资质或存在安全隐患的攀岩场所；仔细阅读相关说明。参加攀岩活动前，要仔细阅读相关操作和安全提示，量力而行。自身身体条件、年龄等不适合项目要求，或管理人员建议不宜参加的，不要参与攀岩活动；严格遵守操作规范。参加攀岩活动时，要严格遵守安全操作规范，听从工作人员指挥，不擅自行动，不做可能危及自身或他人安全的行为。

“同时，增强安全消费意识。因为攀岩属于极限运动，具有一定风险性。所以消费者应慎重选择攀岩活动，增强安全消费意识。如果权益受到损害，应及时收集好证据，依法维护自己的合法权益。”北京市消费者协会表示。