“白肺、呼吸窘迫、心跳停止，快来增援！”当听见对讲机里传来求助声，中国中医科学院广安门医院急诊科主任齐文升以最快速度冲进病房，持续为患者做胸外按压。在武汉疫情防控期间，齐文升每天为患者看舌苔、问症状、查病情，经常参与重症患者的治疗。由于在抗疫中的突出表现，2020年9月，齐文升荣获全国抗击新冠肺炎疫情先进个人。齐文升是中医药界参与抗疫的优秀代表。

为抗击新冠肺炎疫情，国家调集近5000名中医药医护人员驰援湖北和武汉，约占援鄂医护人员总数的13%，其中有3位院士。这次中医药抗疫队伍规模之大、力量之强，是前所未有的。中医医院、中医团队参与救治，中医医疗队整建制接管定点医院若干重症病区和方舱医院，向其他方舱医院派驻中医专家。其中，中医医疗队接管的江夏方舱医院，采取服用中药、打太极拳、按摩、针灸等中医疗法，救治患者，实现了患者零转重症、零复阳，医护人员零感染。

遴选出清肺排毒汤等“三药三方”，临床疗效确切，有效降低了发病率、转重率、病亡率，促进了核酸转阴，提高了治愈率，加快了恢复期康复。

目前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国内零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在。我国坚持中西医结合、中西药并用，发挥中医药治未病、辨证施治、多靶点干预的独特优势，全程参与、深度介入疫情防控，有力地证明了中医药在疫病防治中的实力。