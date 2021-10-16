精准关爱需多方形成合力

随着我国城镇化的加快，城乡独居老人不断增多，独居老人养老难、风险大等问题日益突出。加强独居老人关爱服务，增强独居老年人幸福感、获得感和安全感，是下一步完善养老服务体系的重点。

目前，对独居老人的关爱服务还没有很好纳入养老服务体系。家庭作为独居老人赡养和关爱服务的责任主体，部分家庭本应自身承担的责任，全部交给了政府和社会，主体责任未能较好发挥。政府作为独居老人权益保障的责任主体，存在职能部门各自为政，资源信息难以共享，无法形成关爱合力等问题。社区关爱服务作用还没有较好发挥，还未能广泛参与独居老人关爱服务。独居老人重点关爱人群定位不明，“精准关爱”理念还不清晰。

完善独居老人关爱服务体系，首先要明确服务主体之间的职责定位，厘清家庭、政府、社会在关爱服务体系中的作用，形成多主体服务格局。具体而言，要强化家庭在独居老人关爱服务中的主体责任，加强政府对独居老人关爱服务的支持保障，提升社会力量在独居老人关爱服务中的能力。

其次要突出重点，精准划分独居老人重点关爱人群，完善居家社区养老支撑网络。具体而言，要将高龄、贫困、失能独居老人作为重点关注对象，建立社区独居老人信息台账,实现信息共享与动态管理；完善独居老人定期巡访和主动服务机制，探索建立独居老人风险评估制度；督促各方履行关爱职责，增强生活照料、精神慰藉、安全监护、权益维护等基本服务。

再次要因地制宜，防范化解独居老人意外风险，各地应结合实际，探索有效管用的政策措施与实践模式。完善智能化风险防范机制，探索构建全天候多重应急呼叫网络；推进独居老人家庭无障碍改造，改善独居老人家庭适老化环境。

加强独居老人医养结合服务，畅通独居老人入住养老机构绿色通道，鼓励社区卫生服务中心（站）为重病、失能等独居老人，提供定期体检、上门巡诊、家庭病床、社区护理、健康管理等医疗卫生服务。

最后要加强统筹，将独居老人等特殊群体老人关爱服务纳入养老服务体系工作，做好各项政策的衔接。加强独居老人安全防护知识宣传力度，营造孝老、敬老的社会环境。

（作者：王皓田，系国家发展改革委经济体制与管理研究所副研究员）