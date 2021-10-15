关注安全用药：2021年公众十大用药提示发布

人民网北京10月15日电 （记者孙红丽）由国家药监局指导，国家药监局综合司主办，中国药学会、人民网·人民健康承办的2021年“全国安全用药月”启动仪式暨第六届中国药品安全论坛于10月15日在京举办。

启动仪式上，中国药学会副理事长丁丽霞发布了2021年公众十大用药提示，呼吁大家关注安全用药，学习用药知识，促进全民健康。

提示一：治疗失眠遵医嘱，科学使用安眠药

安眠药物的使用需要医生全面的分析与评估，失眠患者不要自行用药，应在医生和药师指导下，选择综合治疗方式。安眠药物的使用应从小剂量开始，达到有效剂量后不宜轻易调整剂量。应按需、间断、足量给药。对于特殊人群如儿童、孕妇、哺乳期妇女，以及肝肾功能损害、重度睡眠呼吸暂停综合征、重症肌无力患者不宜使用安眠药物治疗。药物治疗方案的疗程一般短于4周，超过4周的药物干预需要至少每个月到医院定期评估。

提示二：生长激素非神药，基本常识要知道

绝大多数的孩子只需要进行均衡的饮食、规律的运动以及良好的睡眠，并不需要使用生长激素。对于身材矮小的儿童，必须进行儿童骨龄、生长激素分泌水平等检查，还需要排除各种其他疾病，方可决定是否适合使用生长激素治疗。

此外，生长激素在使用过程中也可能伴有一些不良反应。用生长激素治疗的青少年儿童，应定期在儿科内分泌门诊监测治疗的有效性和安全性。

提示三：不明原因引干咳，服药清单找线索

引起咳嗽的原因很多，有些药物容易引起咳嗽症状。包括血管紧张素转换酶抑制剂如卡托普利、依那普利等；抗心律失常的药物如胺碘酮；抗肿瘤药物如博来霉素。此外还有呋喃妥因、对氨基水杨酸等药物。当出现不明原因的咳嗽时，应告知医生您目前的用药清单，由医生进行专业鉴别、判断。药源性咳嗽一般在停药或者减量后症状会有所好转，对于停药后咳嗽症状仍未见减轻或消失的，需由医生根据患者病情权衡利弊，及时调整治疗方案。

提示四：调血脂药长期吃，及时监测不可少

他汀类调血脂药除降低胆固醇外还可以起到稳定甚至逆转动脉粥样硬化斑块、重塑血管、降低心脑血管事件的作用。一旦停用调脂药，血脂指标会再次升高，动脉粥样硬化斑块会继续进展，心脑血管事件风险也会上升，因此调血脂药应坚持长期服用。调血脂药应在专科医生的指导下用药，即使血脂达标也不能随便停药，需遵医嘱进行调整。长期服用他汀类药物需定期复查血脂四项、肝功能、肌酸激酶等。

提示五：口腔溃疡不要急，对症治疗最重要

口腔溃疡发作时的治疗主要是镇痛及防感染，可使用具有黏膜修复作用的药物涂抹患处，或用温和的漱口水或盐水漱口，也可使用溃疡贴片。情况严重时需及时就医，遵医嘱使用漱口水及其他相关药物。口腔溃疡治疗同时，更要做好自我健康调节，注意口腔卫生；多饮水，常食水果与蔬菜；不熬夜，保持睡眠充足。

提示六：控制眼压要坚持，随意停药不可取

人的眼压有生物规律变化，对于慢性青光眼，需长期用药，并定期到医院复查眼压、眼底、视野。治疗青光眼的药物种类较多，患者要严遵医嘱用药，不要自行更换药物或增加滴药次数，更不可凭感觉随意减药、停药。每一种降眼压的药物作用机理和方式是不一样的，自行换药极易导致降眼压不能达标。

提示七：使用药物治胃病，服用时间很关键

治疗胃病的药物种类繁多，由于药理作用、剂型等的不同，各类药物的服用时间很关键。

1.促胃动力药如莫沙必利、多潘立酮片的服用时间为餐前15-30分钟。曲美布汀餐前或餐后服用均可。

2.抗酸药如氢氧化铝、氧化镁、三硅酸镁等，可直接中和胃酸，一般应在餐前半小时～一小时或胃痛发作时服用。

3.抑酸药如西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁可在睡前服药或者早晚饭后服用。奥美拉唑、兰索拉唑、雷贝拉唑在晨起或睡前空腹状态下服用最佳。

4.抗幽门螺杆菌需要联合用药。其中，质子泵抑制剂在餐前半小时服用。胶体铋制剂应在两餐之间服用；抗菌药物需根据与食物的相互作用、可能导致的消化道不适等情况，依据药品说明书选择服用时间。

5.胃黏膜保护药在两餐之间或睡前服用效果最佳。

提示八：莫把鼻炎当感冒，正确区分用对药

过敏性鼻炎是过敏原引起的非感染性疾病，与遗传和环境因素的综合作用有关。不要把过敏性鼻炎当作感冒来治疗。过敏性鼻炎最根本的预防措施是避免接触过敏原，还要注意鼻腔清洁，加强锻炼，增强体质。治疗过敏性鼻炎需按照轻重程度选择用药方案。轻症局部用药即可，对于重症的患者多采用口服以及鼻喷剂联合应用。

提示九：贫血补血分类型，确诊之后再药疗

轻微贫血患者可以按需通过摄入富含优质蛋白、叶酸、维生素B12、维生素C以及含铁量较高的食物进行调节。而中重度的贫血，则须合理选择药物进行治疗。贫血患者应先去医院就诊，明确贫血的病因，针对病因进行治疗。缺铁性贫血药物治疗的基本原则是“去除病因、补充铁剂”。巨幼红细胞性贫血可相应补充叶酸或维生素B12进行治疗。再生障碍性贫血以支持治疗、针对发病机制治疗及对症治疗为主。

提示十：腹泻脱水怎么办，口服补液来帮忙

当腹泻发生时，会导致身体丢失大量的水和电解质。口服补液盐用以治疗急、慢性腹泻合并脱水，适用于轻度或中度脱水无严重呕吐者，一般可以在药店买到。如果一时买不到口服补液盐，可以交替、联合饮用含盐液体和含糖液体，以补充体液和维持体液平衡。倘若在补液过后依然有较强的虚弱感，或觉得不适，应尽早就医。