胡盛寿院士：我国“十三五”期间心血管病防治能力进步明显

9月17日，在中国心脏大会（CHC）2021暨第六届中国血管大会（CVC）开幕式上，中国工程院院士、国家心血管病中心主任、中国医学科学院阜外医院院长、中国心脏大会主席胡盛寿指出，在“十三五”期间，我国心血管病防治能力和研究水平进步明显。

活动现场。中国医学科学院阜外医院提供

财政部公布的数据显示，“十三五”期间，中央财政对卫生健康投入逐年增加，全国财政卫生健康支出从13159亿元增长到17545亿元，年均增长7.5%，占全国财政支出的7.1%。

胡盛寿表示，我国从1991年至2015年，高血压控制率由3.0%提高到16.8%，估测延长728.9万人的生命，节省个人医疗费用高达30亿元，避免产生1100万贫困人口。另外，我国的心血管内科救治能力显著提升，全国冠脉数量仍快速增长，突破了每年100万例。同时，我国的心血管外科救治能力已接近国际先进水平。心外科手术量持续增加，手术死亡率稳步降低，我国冠脉搭桥患者住院死亡率从2013年的0.9%降至2018年的0.6%。

胡盛寿强调，我国的心血管研究体系逐步完善，在2016年至2020年期间，中国心血管领域发表SCI研究论文近6万篇，论文发表总数、累计影响因子及被引频数均居世界第二。但高水平文章仍缺乏，高水平、原创性的理论、技术、方法、产品产出不足。

此外，胡盛寿提出，未来30年，我国心血管病将持续增长，负担将持续加重。这与我国人口老龄化、人群不良生活方式流行、城市化导致的心血管疾病危险因素高发有关。中国心血管病的防控，仍应以预防为主，以基层为重点，努力实现把心血管病防治的主战场由医院转向社区。