党建领航文化赋能 淄博沂源县打造沂河源田园综合体片区

2018年以来，沂源县大力实施党建领航、文化赋能行动，以此推动产业振兴、弘扬文化特色、聚焦人才矩阵，精心打造沂河源田园综合体片区，示范引领全县乡村振兴。

一、背景动因

沂河源田园综合体片区位于沂源县鲁村镇西南部，规划总面积3.2万亩，以汇泉桃花岛为核心，覆盖周边龙子峪、刘家坡、姬家峪、徐家庄、涝坡、刘家庄等6个行政村。2018年以来，沂源县将汇泉桃花岛周边村覆盖片区，选定为省委乡村振兴服务队“抓党建、保稳定、促振兴”主战场，并向省政府申报了沂河源田园综合体项目，成为我市第一家省级田园综合体，也是全省16个乡村振兴试点项目之一，努力“把最弱的建成最好的”，着力打造乡村振兴齐鲁样板中的“沂源特色板块”。

建设中的沂源县沂河源田园综合体

二、做法成效

（一）以党建建强战斗堡垒，筑牢乡村振兴的根基。

一是坚持积极探索、循序渐进。牢牢抓住村党组织这一乡村振兴的“主心骨”，依托省委乡村振兴服务队帮扶指导，按照“组织先行融合，带动合村发展”的思路，突破村级行政区划和党组织管理界限，创新推行“联村党建”工作模式，梯次试点推行优秀村党组织书记“跨村任职”、就近成立联合党组织等组织融合模式，并于今年正式成立了徐家庄联村党委，全面打造坚强战斗堡垒，引领各村抱团融合发展。

二是坚持建章立制、规范管理。创新建立定期联席会议、成员分工负责、民主决策监督、集中办公轮班、协调联动攻坚五项制度，大力推动组织“联建”、产业“联兴”、人心“联合”，实现联村党委规范化运行。

三是坚持凝聚合力、破难攻坚。充分发挥联合党委统筹协调作用，抓难点破重点，协调解决了跨村土地流转、产业项目布局建设、打造数字化农业示范区等20余项“单个村办不好的事情”，真正构建起大事共商、难事共担、共建共享的发展格局。

（二）以党建统领产业振兴，点燃乡村振兴的引擎。坚持“党建统领、产业富民”发展思路，深入实施以党组织领办专业合作社发展、党员带领群众致富为主要内容的“双带共富”行动，党组织先后领办成立沂源县山水果蔬、平成果蔬、丰泉果蔬等6个专业合作社，连片流转、整治土地680余亩，建成汇泉河食用菌、源河菌棒加工、华盛科沃云数字果业等现代农业产业园5个，形成了果品种植、菌棒生产、香菇养殖、果蔬加工的闭合产业链条。其中，总投资3亿元、年产3000万棒的源河菌棒加工基地，可帮助周边村200余名劳动力实现“家门口”就业。积极搭建“党组织+”合作发展平台，创新建立“联村党委+公司+合作社+农户”和“国有农发公司+村党支部+合作社+数字技术”发展机制，强化党组织政治引领，激发社会资本投资活力，形成了利益共享、风险共担、合作共赢。目前，该片区已运用“党组织+”合作发展平台，成功吸引了七河生物、鲁中高科等社会资本参与，实现现代农业新投资5亿元，每年村均增加集体收入10万余元、户均增收2万余元。

山东七河生物公司香菇菌棒生产车间

京东数字果园

（三）以党建弘扬文化特色，注入乡村振兴的灵魂。坚持“艺术活化乡村”的实践路径，依托独有的乡村文化、田园文化资源，组织党员群众开展重塑乡村风貌、传承乡村文化记忆活动，常态化举办汇泉桃花节等各类节庆、民俗、展演活动，解决偏远乡村“没有故事、缺乏吸引力”的问题，赋予田园乡村“望得见山、看得见水、记得住乡愁”新的内涵。积极发挥党组织的链接平台作用，邀请李怀杰、李心田、刘玉堂等大师级艺术家，结合当地乡土文化，建成了“三生石代”“时间之花”、李怀杰艺术馆和李心田、刘玉堂文学馆等建筑、场馆15座，开发打造夜空星光房、船屋、树屋、太空舱和农家小院等风格民宿30余套，每年可吸引10万余名游客前来赏景观光、休闲消费，年可实现综合收入2000多万元。

（四）以党建聚集人才矩阵，强化乡村振兴的支撑。大力实施“党建+人才”聚集行动，坚持内挖、外引、链接相结合，全方位引育集聚各类优秀人才。由汇泉金融、洪泰基金、山东财经大学共同发起，投资4900余万元在汇泉桃花岛创办乡村振兴学院，外抓山东财经大学多个专业学科本科生、研究生的联合培养，内抓“土专家”“田秀才”等本土人才培育，统筹组织举办各类乡村振兴主题培训和论坛，拉动科研教学、研讨交流与农文旅产业有机融合发展。

目前，该学院已累计培训“村村都有好青年”、专业合作社负责人等本土人才40余期1500余人次，打造乡村振兴“生力军”。今年6月份，以“全面推进乡村振兴战略与齐鲁样板打造”为主题的首届中国乡村振兴研讨会暨第九届中国农业经营创新会议，在乡村振兴学院召开。实施高端人才资源引进工程，参与汇泉桃花岛景区改扩建提升和片区文旅项目建设，高水平开发运营餐饮、美宿、垂钓、营地教育等特色项目板块，不断提升乡村文旅体验深度、品味品质。截至目前，汇泉桃花岛景区累计完成投资5.8亿多元，并创成为国家AAA级旅游景区。

三、思考启示

（一）必须坚持党建引领、统领全局。乡村振兴呼唤组织担当。沂源县通过推行“联村党建”“党组织领办合作社”等工作模式，将党建引领有效嵌入片区乡村全面振兴的全领域、各环节，保证了正确的政治方向，抓住了谋事成业的根本所在，有效破解了“组织不强、人才不旺、产业不兴”等现实困局。实践证明，只有牢牢牵住组织振兴这个“牛鼻子”，凝聚各方力量，戮力抱团抓发展，乡村振兴才能取得突破。

（二）必须坚持创新理念、链接高端。思路决定出路，格局决定结局。沂源县通过链接国内外精尖设计大师和团队，引入艺术与“三农”创造性融合、乡村在地美学等最前沿理念，找到了“艺术活化乡村”的实践路径，让先进理念沁润乡村田园、改造重塑乡村风貌，迈出了乡村全面振兴的关键一步。实践证明，只有引入最先进的理念，携手最优秀的团队，才能实现高起点谋划、高标准推进，取得“事半功倍”的良好效果。

（三）必须坚持招才引智、吸引资本。乡村要振兴，各类人才和社会资本的积极参与是不可缺少的“倚仗”。沂源县通过实施“党建+人才”聚集行动、创办乡村振兴学院，引进高尖智慧，培育本土人才，链接优质资本，为乡村发展注入了“新鲜血液”、提供了“财力活水”。实践证明，只有广泛吸引各类人才回乡发展、想方设法推动“资本下乡”，让乡村的广袤田野成为创新创业的崭新平台，乡村振兴才有希望、有未来。