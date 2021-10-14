到2025年福建省养老机构护理型床位占比超过60%

14日是中国传统节日重阳节。记者从福建省民政厅获悉，“十四五”期间，我省将优化城乡养老机构床位结构，提高护理型床位占比，到2025年，全省养老机构护理型床位占养老机构床位总数比例超过60%。

根据“十四五”规划，我省将发展银发经济，实施“养老服务+行业”行动，创新和丰富养老服务产业新模式与新业态，加强与田园旅游、红色文化、生态康养等资源相结合，拓展旅居养老、文化养老、健康养老、养生养老等新型消费领域。积极引导社会力量打造综合型养老社区、医养结合型养护中心，发展健康养老、生态养老、旅居养老、文化养老等新型养老模式。到2025年，新增各类养老床位不少于5万张。每个设区市建设不少于1个医养康养相结合的高端养老项目，打造“清新福建 颐养福地”养老服务品牌。

为解决老人就餐难题，我省支持各地建设具有配餐、送餐功能的养老服务“中央厨房”，科学布局长者食堂和老年人助餐点。“十四五”期间每年将新建10所以上长者食堂，同时依托现有养老服务设施建设不少于100处老年人助餐点。（记者 潘园园）