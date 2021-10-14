“吃瓜”会上瘾，八卦要节制

有科学研究发现，阅读八卦信息能激活人类大脑中的奖励系统，而这很可能意味着人脑将八卦识别为某种奖励，进而产生了愉悦感。从行为主义心理学角度来看，这种愉悦感是一种正强化物，当它紧跟在某种行为后出现，会让该种行为得到强化，进而让人上瘾。

2021年开年至今，娱乐圈已出现数次“地震”，微博也掀起了多阵“吃瓜”旋风。各种重磅八卦新闻一次次霸占社交网络，令广大“吃瓜”群众目不暇接，甚至有网友戏称2021年为“瓜年”。

那么，大家为何如此热衷于“吃瓜”？今天我们就从心理学角度来一探究竟。

背后隐藏着对优越感的追求

畅销书《人类简史》中有这样一段话：“如果一大群人想合作共处，‘说坏话’这件事十分重要。”从进化心理学角度来看，在古代，我们的祖先曾长期处在粮食匮乏、危机四伏的环境中，他们不仅知道怎么躲开狮子老虎、怎么捕鱼猎鹿还远远不够，更重要的是，还要知道部落里谁和谁有矛盾、谁和谁交情好……这些八卦消息在该书作者看来，在一定程度上有助于部落成员联络感情，促进他们之间的合作，这也是人类种族延续至今的重要原因。

除此之外，心理学家罗宾·邓巴认为，人们热衷谈论八卦的背后，隐藏着对于优越感的追求。明星是聚光灯下的宠儿，他们所拥有的美貌、财富、名声，无一不是普通人所渴望的，这极易诱发崇拜心理。而这种崇拜也暗含着某种“你有我无”的自卑心理，因此当明星稍有负面新闻曝出，普通人被压抑的自卑感便可能会被优越感所取代。曾经抬头仰视的人，如今被“踩”在脚下，“吃瓜”群众借此短暂地站上道德高点。

困于八卦消息的“茧房”

普通人聊八卦，表面说的是闲话，其实说的是感情。日常生活中，我们常会看到，几分钟前，在酒桌上“相顾无言”的一群人，可能就因无意间说了点八卦，顿时就变得相见恨晚。多少哥们儿、闺蜜、亲戚就是因为八卦，才有了聊不完的话题。

既然八卦有这样的好处，也就意味着它容易让人上瘾。

有科学研究发现，阅读八卦信息能激活人类大脑中的奖励系统，而这很可能意味着人脑将八卦识别为某种奖励，进而产生了愉悦感。从行为主义心理学角度来看，这种愉悦感是一种正强化物，当它紧跟在某种行为后出现，会让该种行为得到强化，进而让人上瘾。

如今，各类媒体持续生产八卦信息，一些App的信息供给也是“投其所好”，如果你点过几条八卦新闻，它就会源源不断为地你推送下去。这样人们接收到的内容就会变得愈加单一、同质，如此下去受众将不知不觉被困于“信息茧房”。原本人们聊八卦是希望获取更多消息、扩大社交面，但在这种形势下，它可能本末倒置，使人们困在八卦之“蛹”中，反而使信息接收的维度变窄。

理性“吃瓜”切莫全情投入

不过，存在即合理。如前所述，谈论八卦是人类自古以来就有的习惯，如果完全拒绝显然不切实际。那么，我们又该如何规避由“吃瓜”带来的负面影响呢？

笔者认为，节制“吃瓜”的第一步，就是正视自己的对于“瓜”的需要。我们要做的，不是完全压制这种需求，而是要适度满足。对于各种娱乐消息，我们看看则已，切莫全情投入。

其次，要走出思维误区。很多人以丰富谈资的目的去关注八卦消息，但最终反而被困在八卦之“蛹”中。此类人往往有一个思维误区，觉得知道的“瓜”越多，就越能成为社交圈中的红人。但事实并非如此，因为我们的时间有限。知道点儿八卦很可能让你更好地融入社交圈，但从资源分配的角度来看，你浏览八卦信息的时间越多，那你跟朋友聊天的时间就会越少。所以获取的八卦信息量与社交质量，两者之间是一个“倒U形曲线”的关系，而非线性关系。

最后别忘记，负面八卦所带来的优越感只是空中楼阁。即使明星从神坛跌落，那也不代表你就变成了一个富有、美丽、受欢迎的人。那一刹那的优越感，只不过是大脑产生的错觉，如泡沫般虚幻。

（作者系国家三级心理咨询师）