接触野生动物有讲究 和人越“亲”可能越危险

在刚刚过去的“十一”长假，外出的人不算少，其中很多人选择去野外领略自然风光。若在野外遇上“萌萌”的小动物，我们总忍不住和它们拍张合影。

不过，你知道和野生动物拍张合照，要冒多大风险吗？

昆虫：大部分对人无害

作为昆虫学硕士，笔者常要去野外采集标本。一般人在野外看到虫子，都会觉得它们有毒、会蜇人，避之不及。但事实恰恰相反，它们其实是相当安全的一类动物。

因为昆虫和人的亲缘关系太远，很少有共患病。昆虫学家在野外考察时，拾取大部分昆虫都会直接用手拿。只有少部分，如马蜂、毒蚂蚁，不能直接用手抓，因为它们会蜇人，但可以凑近观察。

总体来说，大部分昆虫对人无害，少量会蜇、咬人，但不传播疾病；昆虫本身的疾病，大部分也不会传给人类。只有极少昆虫，我们需要注意，比如蚊子和臭虫，它们确实会通过吸血传播疾病。

哺乳动物：可爱但高危

很多人觉得哺乳动物可爱，但事实却是，它们相当危险。因为在各类动物中，哺乳动物和人的亲缘关系最近，所以其身上所携带的病菌、寄生虫，更易感染给人类，尤其是野生哺乳动物。

此外，哺乳动物的毛发容易藏污纳垢，脏的程度超乎想象。北京市区内有时会出现刺猬，很多人看到，都忍不住把它们捧起来。但只要仔细看就会发现，很多野生刺猬身上沾满了蜱虫。这些虫子会爬下来咬人，传播森林脑炎等疾病。

还有一种常见的哺乳动物——蝙蝠，看上去小巧玲珑十分可爱，但其实它是多种病毒的宿主，比如狂犬病毒和“非典”病毒。因此，即使是专业人员，在抓蝙蝠时也要戴手套。

海洋生物：水下的都别碰

再说说怎么接触海洋生物，推荐一个简单的方法：在海边漫步时，只碰常见的东西；在游泳或潜水时，任何东西都别碰。

在海边漫步时，你能碰到的物种是有限的，一般都是潮间带生物，比如牡蛎、贝壳、螃蟹等，还有一些小鱼，它们大部分比较安全。不过，沙滩上也可能有个别鱼，比如篮子鱼，看着人畜无害，其实它们的每根鳍条都有毒，人被扎到就会感到钻心的疼。所以，不常见的鱼就别摸了。

如果准备潜水，负责任的教练一定会告诉你：任何东西都别碰，不管是有生命的还是没生命的。因为潜水以后，能碰到的物种就复杂了，碰到有毒生物的几率也更大了。

且不说水母和海葵可能把你蜇伤，用手去摸珊瑚礁，藏在里面的珊瑚虫也会蜇人。倘若你摸了善于伪装成石头的玫瑰毒鲉，很可能会丧命。

综上所述，在亲近野生动物前，首先我们要对其有足够的了解，之后才能决定以何种方式去接触它们。

如果不了解，那就离它们远一点，千万不要做个好奇宝宝，东摸一下、西摸一下。