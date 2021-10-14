伟大抗疫精神是中国精神的生动诠释

伟大抗疫精神，同中华民族长期形成的特质禀赋和文化基因一脉相承，是爱国主义、集体主义、社会主义精神的传承和发展，是中国精神的生动诠释，丰富了民族精神和时代精神的内涵。我们要在全社会大力弘扬伟大抗疫精神，使之转化为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的强大力量。

——摘自习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的讲话

新冠肺炎疫情是新中国成立以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，也是百年来全球发生的最严重的传染病大流行。

党中央将疫情防控作为头等大事来抓。习近平总书记亲自指挥、亲自部署，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，提出坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求。

经过艰苦卓绝的努力，我国用1个多月的时间初步遏制疫情蔓延势头，用2个月左右的时间将本土每日新增病例控制在个位数以内，用3个月左右的时间取得武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果，进而又接连打了几场局部地区聚集性疫情歼灭战，取得了全国抗疫斗争重大战略成果。

2020年9月8日，习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上指出：“在这场同严重疫情的殊死较量中，中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。”

生命至上

为了保护人民的生命安全，我们什么都可以豁得出来

生命至上，集中体现了中国人民深厚的仁爱传统和中国共产党人以人民为中心的价值追求。

病毒突袭而至，疫情来势汹汹，人民生命安全和身体健康面临重大威胁。党中央坚持人民至上、生命至上，迅速打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

大疫如大考。党中央、国务院统筹疫情防控和医疗救治，采取最全面最彻底的防控措施，前所未有地采取大规模隔离措施，前所未有地调集全国资源开展大规模医疗救治。

成立中央应对疫情工作领导小组，加强对全国疫情防控的统一领导、统一指挥。向武汉派出中央指导组，指导湖北省、武汉市加强疫情防控工作。国务院建立联防联控机制，发挥协调作用，加强医务人员和医疗物资调度，根据疫情发展变化相应调整防控策略和重点工作。建立严格的疫情发布制度，依法、及时、公开、透明发布疫情信息。

生命重于泰山。武汉和湖北是疫情防控阻击战的主战场。仅用10多天时间先后建成火神山医院和雷神山医院，大规模改建16座方舱医院，调集346支国家医疗队、4万多名医务人员以及最急需的资源、最先进的设备千里驰援，举全国之力实施规模空前的生命大救援。坚持中西医结合，全力以赴救治每一名患者，治疗费用全部由国家承担。

各级党委和政府、各部门各单位各方面闻令而动，全国农村、社区、企业、医疗卫生机构、科研机构、学校、军营各就各位。全国迅速形成统一指挥、全面部署、立体防控的战略布局，有效遏制了疫情大面积蔓延，最大限度保护了人民生命安全和身体健康。

举国同心

14亿多中国人民同呼吸、共命运，肩并肩、心连心，绘就了团结就是力量的时代画卷

举国同心，集中体现了中国人民万众一心、同甘共苦的团结伟力。

在党中央坚强领导下，中国人民风雨同舟、众志成城，发扬一方有难、八方支援精神，构筑起疫情防控的坚固防线。

面对肆虐的疫情，广大人民群众生死较量不畏惧、千难万险不退缩，或向险而行，或默默坚守，以各种方式为疫情防控操心出力。14亿多中国人民同呼吸、共命运，肩并肩、心连心，绘就了团结就是力量的时代画卷！

“坚持在家不出门，我为防疫做贡献。”在疫情最严峻的时候，武汉市民在朋友圈里这样相互鼓励。武汉人民、湖北人民识大体、顾大局，自觉服从疫情防控大局需要，主动投身疫情防控斗争，为阻断疫情蔓延、为全国抗疫争取了战略主动，作出了巨大牺牲和重大贡献。

各行各业扛起疫情防控的责任，国有企业、公立医院勇挑重担，460多万个基层党组织冲锋陷阵，400多万名社区工作者在全国65万个城乡社区日夜值守，各类民营企业、民办医院、慈善机构、养老院、福利院等积极出力，广大党员、干部带头拼搏，人民解放军指战员、武警部队官兵、公安民警奋勇当先，广大科研人员奋力攻关，数百万快递员冒疫奔忙，180万名环卫工人起早贪黑，新闻工作者深入一线，千千万万志愿者和普通人默默奉献……

舍生忘死

中国人民用明知山有虎、偏向虎山行的壮举，书写下可歌可泣、荡气回肠的壮丽篇章

舍生忘死，集中体现了中国人民敢于压倒一切困难而不被任何困难所压倒的顽强意志。

面对疫情，中国人民没有被吓倒，而是用明知山有虎、偏向虎山行的壮举，书写下可歌可泣、荡气回肠的壮丽篇章！中华民族能够经历无数灾厄仍不断发展壮大，从来都不是因为有救世主，而是因为在大灾大难前有千千万万个普通人挺身而出、慷慨前行！

危急时刻，又见遍地英雄。广大医务人员白衣为甲、逆行出征，舍生忘死挽救生命。他们是最美的天使，是新时代最可爱的人！

“国有危难时，医生即战士。宁负自己，不负人民。”中国工程院院士张伯礼以71岁高龄赶到武汉，为患者制定中医治疗方案。

“我必须跑得更快，才能从病毒手里抢回更多病人。”时任武汉市金银潭医院院长的张定宇，不顾身体病痛，向险而行、冲锋在前。

“2003年非典的时候你们保护了我们，今天轮到我们来保护你了。”一大批90后、00后医务人员放弃春节与家人团聚的机会，投身武汉和湖北抗疫一线。

在武汉保卫战、湖北保卫战中，54万名湖北省和武汉市医务人员冲锋在前， 全国4万多名军地医务人员毅然驰援。在全国抗疫一线，数百万名医务人员坚守岗位，与病毒赛跑。他们以对人民的赤诚和对生命的敬佑，争分夺秒、连续作战，挽救了一个又一个垂危生命，用血肉之躯筑起阻击病毒的钢铁长城。

尊重科学

把遵循科学规律贯穿到决策指挥、病患治疗、技术攻关、社会治理的各方面全过程

尊重科学，集中体现了中国人民求真务实、开拓创新的实践品格。

面对前所未知的新冠病毒，党中央秉持科学精神、科学态度，把遵循科学规律贯穿到决策指挥、病患治疗、技术攻关、社会治理的各方面全过程。

在没有特效药的情况下，实行中西医结合，先后推出八版全国新冠肺炎诊疗方案，筛选出“三药三方”等临床有效的中药西药和治疗办法，被多个国家借鉴和使用。

实施科研应急攻关。第一时间研发出核酸检测试剂盒，推出一批灵敏度高、操作便捷的检测设备和试剂。布局5条技术路线的新冠病毒疫苗研发。目前，5条技术路线已实现临床试验全覆盖，已经有4款疫苗获批准附条件上市，3款疫苗获批紧急使用。

根据疫情形势，国务院联防联控机制先后推出8个版本的全国新冠肺炎疫情防控方案。充分利用大数据、人工智能等新技术，进行疫情趋势研判。开展流行病学调查，努力找到每一个感染者、穷尽式地追踪密切接触者并进行隔离。经居民个人授权，推广个人健康码、通信大数据行程卡，作为出行、复工复产复学、日常生活及出入公共场所的凭证，并根据查询结果进行管控通行和分类处置，实现分区、分级的精准防控。

无论是抢建方舱医院，还是多条技术路线研发疫苗；无论是开展大规模核酸检测、大数据追踪溯源和健康码识别，还是分区分级差异化防控、有序推进复工复产，都是对科学精神的尊崇和弘扬，都为战胜疫情提供了强大科技支撑。

命运与共

充分展示了讲信义、重情义、扬正义、守道义的大国形象

命运与共，集中体现了中国人民和衷共济，爱好和平的道义担当。

大道不孤，大爱无疆。我国秉承“天下一家”的理念，不仅对中国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共事业尽责。我国发起了新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的紧急人道主义行动，为全球疫情防控注入源源不断的动力，充分展示了讲信义、重情义、扬正义、守道义的大国形象，生动诠释了为世界谋大同、推动构建人类命运共同体的大国担当。

疫情防控期间，我国本着公开、透明、负责任的态度，积极履行国际义务。第一时间向世界卫生组织、有关国家和地区主动通报疫情信息，第一时间发布新冠病毒基因序列等信息，第一时间公布诊疗方案和防控方案，毫无保留同各方分享防控和救治经验。

山川异域，风月同天。我国人民永远不会忘记，在抗击疫情最困难的时候，国际社会所给予的支持和帮助。在自身疫情防控仍然面临巨大压力的情况下，中国尽己所能为国际社会提供援助。

疫情常态化防控以来，我国一手抓疫情防控，一手抓经济发展，稳步推进复工复产。2020年，我国GDP同比增长2.3%。我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，三大攻坚战取得决定性成就，科技创新取得重大进展，改革开放实现重要突破，民生得到有力保障。

抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果，充分展现了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著优势，充分展现了中国人民和中华民族的伟大力量，充分展现了中华文明的深厚底蕴，充分展现了中国负责任大国的自觉担当，极大增强了全党全国各族人民的自信心和自豪感、凝聚力和向心力，必将激励我们在新时代新征程上披荆斩棘、奋勇前进。

《 人民日报 》（ 2021年10月14日 06 版）