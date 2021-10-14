保护好孩子们的明亮“视”界（人民时评）

“建立中小学生视力定期筛查制度”“筛查频率每学年不少于2次”“建立儿童青少年视力健康档案”……前不久，国家卫健委启动全国第二批儿童青少年近视防控适宜技术试点工作，并印发《儿童青少年近视防控适宜技术指南（更新版）》。持续加大儿童青少年近视防控适宜技术推广示范力度，对孩子视力健康保护有着重要意义。

如何保护好儿童青少年的视力，是每个家庭面临的实际问题，也是全社会必须答好的一道考题。国家卫健委发布的数据显示，2020年，我国儿童青少年总体近视率为52.7%，较2019年上升了2.5个百分点，但相比2018年下降了0.9个百分点。总体来看，近视防控总体见效的基本局面初步展现，学生近视早发现象得到一定缓解，低度近视发展为中高度近视放缓。

孩子的光明未来，离不开明亮的双眸。习近平总书记强调：“全社会都要行动起来，共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。”一段时间以来，我国学生近视呈现高发、低龄化趋势，严重影响孩子们的身心健康，这是一个关系国家和民族未来的大问题，必须高度重视，不能任其发展。“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出，有效控制儿童肥胖和近视。让每个孩子都有明亮眼睛、健康体魄，需要全社会共同努力。

近年来，从教育部等八部门制定《综合防控儿童青少年近视实施方案》到国家卫健委印发《儿童青少年近视防控适宜技术指南》，从明确各方职责到统筹各部门合力推进，从各地因地制宜、多措并举到全社会提高认识、积极参与，综合防控儿童青少年近视工作的力度越来越大，儿童青少年近视防控取得实效。但也要看到，预防儿童青少年近视是一场攻坚战，也是持久战。近年来，全社会对呵护好孩子眼睛的呼声越来越高，对接下来的各项工作提出了更高的现实要求。

什么原因会诱发近视？应该如何做好预防？有眼科医生提醒，预防近视最重要的方法，莫过于鼓励孩子走到户外、拥抱大自然。控制电子产品的使用、纠正用眼习惯、保障睡眠和营养，也是专家提倡的方法。基于这些认识，一些学校以强化课外锻炼为抓手，减轻学生课业负担；一些地方在改进硬件设施上下功夫，配备符合标准的可调节课桌椅、坐姿矫正器等，实践证明，不少方法行之有效，得到了孩子和家长的普遍欢迎。

预防近视，防大于治。对不同年龄段的儿童青少年，近视防控的措施是不同的。如何做到关口前移，让防控工作更有针对性？如何提高儿童青少年用眼行为改进率和近视防控知识知晓率？这些都要求学校和相关部门拿出更加科学精准的举措。比如，加大科普宣传，推进家校联动，引导学生关注自身视力状况，营造政府主导、部门配合、专家指导、学校教育、家庭关注的良好氛围，实现早监测、早发现、早预警、早干预。

保护好儿童青少年的明亮“视”界，是全社会的共同期盼，也需要刻不容缓的行动。对于家长而言，引导和帮助孩子多些户外活动，多亲近自然，养成良好用眼习惯，让眼睛得到充分放松和良好休息，不妨从现在做起。

《 人民日报 》（ 2021年10月14日 05 版）