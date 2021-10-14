全国追回医保基金348.75亿元

本报北京10月13日电 （记者李红梅）记者近日从国家医保局获悉：2018年至2020年全国共检查定点医药机构171万家次，查处86万家次，追回医保基金348.75亿元。保持高压打击欺诈骗保态势，医保基金监管工作取得一定成效。

据介绍，今年，国家医保局将专项整治行动与日常监管有力结合。1至8月份，全国共检查定点医药机构51.66万家，查处21.25万家，其中行政处罚3297家，暂停协议9777家，取消协议2398家，追回医保基金88.12亿元；持续开展飞行检查，发挥国家飞检的威慑效应、示范效应，1至8月份，国家医保局直接开展飞检7组次，检查医疗机构14家，医保经办机构7家，查出涉嫌违法违规资金1.31亿元；强化部门综合监管合力。截至8月份，共查处涉及“三假”类型案件2637起，共暂停医保服务协议78家、解除医保服务协议45家、移交司法机关438家（人），移交纪检监察机关26家（人），追回医保基金及违约金0.71亿元，处行政罚款0.18亿元；加强基金监管宣传和典型案例曝光，1至8月份，全国曝光典型案例14397起，各级医保部门向欺诈骗保线索举报人兑现奖励金69.66万元。

下一步，国家医保局将联合公安部印发《关于加强打击诈骗医保基金案件行刑衔接工作的通知》，继续深化部门联动长效机制，始终保持打击诈骗医保基金违法犯罪行为的高压态势，推进医保基金监管工作向纵深开展。

《 人民日报 》（ 2021年10月14日 12 版）