整装套餐不是整体负责 免费设计不是真免费 千万别信

在记者走访调查中，被普遍诟病的绝不止增项一种。整装套餐不是整体负责，免费设计不是真的免费，定制家具都是过时款式，家装报价里藏着的猫腻令业主处处受限。作为消费投诉重灾区的家装市场亟待规范。

“预算说变就变，这个不包含，那个要另算，人生走过最长的路就是装修公司的套路。”住进新家的那一刻，彭先生告诉自己，将来再装修房屋，一定不用所谓的整装套餐。

“意外”一个又一个

75000元套餐打个孔还得另算钱

彭先生半年前决定和东易日盛旗下品牌速美超级家签订装修合约时，最打动他的就是整装两个字，听上去就像是由装修公司一站式服务，业主要做的就是定好标准，然后坐等收房。然而，想象有多美好，现实就有多残忍。

彭先生向记者展示了签约报价单，999元/平方米的整装套餐，按建筑面积计算，刷墙、铺地砖、安装插座、卫浴马桶等都包含在内。此外还有5000元的远程运输费、约12500元的管理费，以及为升级几扇门和增加橱柜所额外支付的个性选项约6900元。

“整装套餐都有对应的项目和材料，我觉得门的样式不好看，工作人员就说可以升级，但得加钱。”彭先生当时觉得，硬装和厨卫软装都确定了，个性选项也增加了，后续就都可以交给工长了。谁知，一个又一个的“意外”接踵而来。

工长先是提出装修中涉及到铲墙皮、重新挂网，是套餐外的单独项目，需要支付费用；接着又说防水得增加高度，是餐外的单独项目，需支付费用；再过几天，卧室的过门石和窗户的包垭口也称是套餐外的单独项目；还有暖气的改装、窗户的移位、墙上的石膏线……甚至连在墙上打个孔，都属于套餐外的单独项目，一个孔要付60元。前前后后，为工长口中的单独项目，彭先生又支付了16500元。

“那时我才知道，虽然叫做整装，但有些东西装修公司是不管的。你不付钱可以，那事情就做一部分剩一部分，这样就逼着你必须做。”彭先生说，事后他重新研究了一遍合同，才发现工艺说明中有注明如墙顶刷漆不包含原墙顶基层铲除、墙平找平、圆柱抹灰等费用。这是彭先生头一次装修，懂得不多，只了解施工的大致项目，很难从合约中发现哪些没有包含在套餐之内，很多细节装修公司在签约时又都不讲，普通业主很容易就入坑了，“说白了就是懂行的欺负不懂行的。”

“免费”是个幌儿

不交定金设计图得付14000元

彭先生遇到的是整装方案不是整体负责，业主老陈遇到的却是免费设计不是真的免费。

在选定装修公司前，老陈转了不少家居卖场。咨询时，每家装修公司都说免费上门量房、定制化设计，不满意可以不下定金。货比三家后，他挑了一家品牌公司，并且特地选择了一位评级最高的金牌设计师。量房的时候，设计师的确很积极诚恳，没用两天，就给老陈发来了包括效果图和平面图在内的4张设计图纸。但他打开一看，却觉得很普通，“感觉就是照搬了已有的设计，和我在网上看到的那些设计图差不多，一点儿体现不出量身定制的效果。”

对装修有点儿想法的老陈，委婉地向设计师表达了自己的想法，说再考虑考虑。结果，对方当场就翻了脸，嚷嚷着房屋也量了、设计图纸也画出来了，老陈如果不和公司签约，就得支付他14000元的设计费。

“我说当初咨询时说的是免费设计，您猜他怎么说？他说签约了、付了钱，设计图才是免费的，敢情‘羊毛还是出在羊身上’，所谓免费设计就是个幌子。”无奈之下，老陈不得不和这家装修公司签订了合同。后来他才知道，一套家装设计图纸至少要包括原始房型勘察图、改建设计平面图等多张图纸，压根不是几张效果图就能解决的。

签约后，用老陈的话说，他就从甲方变成了乙方，设计师一会儿说房子太老，施工难度太大，人工费得增加，一会儿说水电改造管线要加长，在合同价格之外加出好几万元，“一步一个坑，每个坑都得用钱才能填平。”

品牌背后水分大

定制家具都是过时款式

“全屋定制家具家电”“一线品牌供您选择”“千款建材抄底起购”……逛过家居卖场的人想必对这样的话术不会陌生。许多时候，消费者愿意选择相对较贵的套餐，就是因为被告知其中囊括了一线建材和品牌家具家电。但采访中，多位业主也提到了品牌背后的水分。

“虽然提供的瓷砖品牌中有马可波罗，但那砖的样式实在是太陈旧、太过时了。”业主薛先生说，装修公司给出的瓷砖型号是早已被市场淘汰的老款，去家居卖场的品牌门店找都找不到。装修公司告知他，可以不用套餐内的瓷砖，自己掏钱去门店买新款，但已经支付的装修款一分不退。

彭先生999元/平方米的套餐中，更是连马可波罗瓷砖都没有，而是L&D瓷砖。“套餐里基本没有顶级品牌。”彭先生说，每一个产品通常都只有3个可选项，列出品牌名和产品型号，其中很难看见他认识的大牌子，有的甚至听都没听过，比如壹佰分地板、华迪音箱、卡蒂狮石英石等。

看不上可选项怎么办？装修公司也会提供稍好的品牌，但需要业主加钱。比如，彭先生为厨房挑选的老板牌灶具和老板牌油烟机，就分别补了升级差价650元和591元。“原本是为方便消费者的套餐，最后又成了让人多花钱的套路。”彭先生感慨。

“同一个品牌的同一款产品，你进三家门店就能得到三种价格。”业主贾女士也说，自己前阵子刚看了一款瓷砖，三家门店的报价88元/平方米、95元/平方米和168元/平方米，“每家都说自己是特价。”

业内人士透露，有的装修公司通过承诺使用一些一线品牌的建材来吸引消费者，自称能拿到低价产品，但实际上提供的是“特供”产品，不进入零售通道。

记者观察

家装“重灾区”

亟待规范

家装行业规模近年快速扩张。然而，行业规模扩张了，行业标准与管理能力却没能及时跟上，房屋装修不省心被消费者普遍诟病。中消协2021年上半年受理的商品类投诉中，装修建材就处于“重灾区”。消费者投诉的房屋装修主要问题有：装修公司低价签单，后期增项增费；部分装修公司的施工队为签单后临时拼凑，装修质量良莠不齐；装修公司不按合同约定履约，延误工期；建材质量难保证，装修材料以次充好，甚至使用假冒产品；售后服务难履约，出现质量问题保修难，装修公司和施工队相互推诿扯皮现象多；精装房装修质量差，隐蔽工程常出问题。

艾瑞咨询也在一份报告中提出，包含测量、设计、报价、选材、施工、验收等多个环节的家装行业，存在价格不透明、工期不确定、交付品质参差不齐三大痛点，造成用户体验较差。这其中，价格不透明是指施工中主辅材价格和施工费用不透明，且大部分用材需要用户自己去商议价格，支出不可控。

业内人士分析，家装行业暴露的种种价格猫腻与市场乱象，归根结底在于买卖双方市场信息的不透明。房屋装饰装修是低频消费，而且专业性强，消费者对此类行业了解较少，相对处于信息弱势。而从规范层面，虽然目前相关标准众多，但由于监管缺位，常常沦为一纸空文。为更好维护消费者的合法权益，建议推广装修施工合同示范文本，并加大违规惩处力度。本报记者 赵莹莹