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北京将给养老助餐服务点补贴

王琪鹏

2021年10月14日07:43 来源：北京晚报

　　为满足老年人的就餐需求，本市今年计划发展1000个养老助餐点，覆盖2000个社区。截至目前，全市养老助餐点已达967家，年度目标即将完成。未来，还将通过养老助餐服务补贴等方式，统筹各方资源，让老年人在家门口吃上物美价廉的“暖心饭”。

　　记者昨天从市委社会工委市民政局养老服务“每月一题”推进工作会议上获悉，本市正积极推进养老助餐的相关政策拟制工作，重点满足经济困难、失能失智等基本养老服务对象和高龄、独居老年人的助餐服务需求，同时兼顾满足其他老年人的就餐便利性、丰富性。养老助餐工作将成为各区政府的“一把手”工程，要以区为单位拿出整体解决方案，市政府也将对各区老年人对助餐的满意度进行评价。

　　今年，市委社会工委市民政局聚焦群众关切，将老年人“吃饭难”问题当作接诉即办“每月一题”的重点工作来抓，不断探索完善养老助餐服务体系。全市今年计划发展1000个养老助餐点，覆盖2000个社区。目前，这一目标即将实现。

　　据了解，本市在西城区等地开展了养老助餐服务体系建设试点，同时推出新的措施扶持养老助餐点发展。只要助餐点为老年人提供助餐服务，政府将按实际助餐人数给予一定的运营补贴。目前，西城区按照养老助餐的服务模式、补贴方式、补贴标准，全面启动了“父母食堂”试点工作。

　　市委社会工委市民政局相关负责人介绍，本市正积极推进养老助餐的相关政策拟制工作，将重点强化各区和街乡镇的养老助餐服务责任，由各区根据本区实际情况开展试点，通过给予养老助餐服务补贴等方式，统筹、协调、调动政府、社会和市场各方资源，切实解决好老年人吃饭不便的问题。

(责编：孙红丽、杨迪)


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