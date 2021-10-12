北京一超市进口猪肉和水果混检呈弱阳性 购买食用进口冷链食品需要注意啥？

北京市西城区卫生健康委员会官方微博截图

人民网北京10月12日电 （记者张文婷）近日，北京物美京门商贸有限公司西安门店的1件进口猪肉和龙眼、火龙果、脐橙、奇异果等4件进口水果涂抹混检的检测结果呈弱阳性，引起了不少市民的注意。那么，在疫情防控常态化状态下，如何购买食用进口冷链食品，需要注意哪些问题，北京疾控相关专家就上述问题进行了解答。

选购时：这四点不能忘

一是到正规的超市或市场选购进口冷链食品，正确佩戴口罩，避免用手直接接触。

二是购买预包装进口冷链食品时，要关注生产日期、保质期、储存条件等食品标签内容，保证食品在保质期内。做好外包装清洁消毒。

三是购物后及时用肥皂或洗手液清洗双手，洗手前，双手不碰触口、鼻、眼等部位。

四是海淘、代购境外国家或地区商品，包括购买境外冷链生鲜食品，要关注海关食品检疫信息，做好外包装消毒，并做好自我防护。

清洗加工时：做到生熟分开，分类分区储存

北京疾控相关专家建议，食物清洗加工时，要保持厨房和用具的卫生清洁，处理食材前、过程中、完成后都要注意手部卫生。同时，食材要做到生熟分开，处理冷链食品所用的容器（盆）、刀具和砧板等器具应单独放置，要及时清洗、消毒，避免与处理直接入口食物的器具混用，避免交叉污染。

对于进口冷链食品的储存应遵循分类分区储存原则，放入冰箱前，应先装入干净的食品袋，避免食品间交叉污染，包装上注明日期，避免长时间存放。在冰箱内存放食品时要生熟分开，尽可能固定区域存放，生鲜食品需放在熟制食品的下层。

在清洗或接触冷链食品后，应先洗手再接触熟食。厨房要保持通风和清洁，在处理冷链食品时一定防止飞溅，避免对周边环境的污染，必要时进行环境和餐具炊具消毒处置。

烹调食用时：避免生吃，做到烧熟煮透

烹调食用冷链食品时，加工烹调应做到烧熟煮透。尽量避免生吃、半生吃、酒泡、醋泡或盐腌后直接食用海鲜。

两人及以上共同就餐时，要记得使用公筷、公勺，减少交叉感染，降低传染性疾病的发生。

未食用完（已经烹调熟）的海鲜及肉类，请放置冰箱冷藏室保存，尽早食用，再次食用前一定要充分加热。

值得注意的是，食用后一旦出现发热、腹泻症状，要及时到发热门诊或肠道门诊就医，并主动告知食用时间、食品种类和食材来源等信息，以助诊治。