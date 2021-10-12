问：我之前在上海工作，公司交了养老保险。现在到福建换了新工作，公司说入职后也给我在福建交了养老保险。我想问问我原来在上海的养老保险咋办？是不是钱都白交了？

省社保中心答：这种情况您办理养老保险关系转移就行了。就是把您在原工作地交的养老保险转到新工作地，比如把在上海的养老保险关系转到福建来，和福建的账户进行合并。

问：那这样转来转去，是不是我原来交的钱也会跟着我一起转过来？

省社保中心答：是的。养老保险关系转移业务就是为了保护参保人的权益。您办理了转移手续后，我们会把您交的每一段养老保险费都合并在一起，等到退休的时候，养老金一分都不会少。

问：那么，什么情况下需要转移养老保险关系呢？

省社保中心答：跨省或跨制度流动是需要转移养老保险关系的。如果您从上海的公司跳槽到福建的公司工作，新旧两个公司不在同一个省，就叫作跨省流动，是需要转养老保险关系的。

如果您之前在福建的农村务农，交了城乡居民养老保险，之后应聘到企业上班，又参加了城镇职工养老保险，就叫作跨制度流动，也是需要转养老保险关系的。

如果您历史上有存在跨省或跨制度参保未转移的缴费记录，且尚未办理退休手续，可直接向退休地社保经办机构提出转移申请。否则，退休后就不能再办理转移，原有的跨省或跨制度参保未转移的个人账户储存额只能到原参保地社保经办机构申请退保。