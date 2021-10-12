问：生病住院，医保怎么报销？

省医保局答：医保报销费用的计算公式为：统筹基金支付（即医保报销费用）=（政策范围内费用-起付线）×报销比例。

首先，大家要了解医保报销问题中涉及的几个医保名词。统筹基金支付，指的是实际发生的医疗费用中按规定由医保统筹基金支付的金额。通俗说，就是医保报销的费用。政策范围内费用，是指参保人发生的符合基本医疗保险支付范围的医疗费用。起付线，是指医保统筹基金对参保人发生的属于政策范围内医疗费用进行补偿的计算起点，在该起点以下的医疗费用，医保统筹基金不予支付。报销比例，是指医保统筹基金按一定比例支付参保人政策范围内医疗费用，比例越高，能报销的钱越多。

举例来说，王大爷是福州市城乡居民医保参保人员，某天因病在某二级医院住院治疗，住院医疗费用为46183.26元，其中医保政策范围内费用为44785.37元。根据福州市医保政策，王大爷此次住院的起付线为300元，报销比例为80%。统筹基金支付=（政策范围内费用-起付线）×报销比例，即（44785-300）×80%=35588.3元。王大爷此次住院医疗总费用46183.26元，医保按规定报销35588.3元，个人只需支付10594.96元。

温馨提示，参保人员因患大病发生的医保政策范围内的高额医疗费用，在基本医保支付的基础上，需个人负担的符合规定的高额医疗费用可由大病保险给予进一步保障。若是符合规定的救助对象，经基本医保、大病保险报销后，还可享受医疗救助保障。