肾周脂肪促癌新机制揭示

人体肾脏被脂肪组织，即“肾周脂肪”包裹，这一重要结构可支持和保护肾脏。然而，肾周脂肪是否对肾癌的进展及治疗产生影响？影响机理如何？记者日前从海军军医大学获悉，该校第一附属医院泌尿外科王林辉科研团队联合上海市第六人民医院糖尿病研究所刘军力课题组在《细胞代谢》杂志在线发表相关学术成果，首次揭示了肾周脂肪的产热活性促进肾透明细胞癌的进展，并可影响肿瘤治疗效果，同时提出了创新性的治疗手段。

据介绍，临床实践中，王林辉团队观察到，肾癌人群趋向年轻化和肥胖化，而脂肪组织尤其是肾周脂肪在肾癌发生发展中的作用机制尚不明确。肾癌患者在接受保留肾单位手术时，是否需要清扫肾周脂肪，或者清扫范围如何，仍无循证学依据，临床指南中也并未着重强调对肾周脂肪的处理。

针对这一临床问题，王林辉科研团队与刘军力课题组通力合作，揭示了肾周脂肪有别于人体其他部位的脂肪组织，并不仅仅是惰性的能量储存器官，肾周脂肪与肾癌细胞之间存在双向交互作用。肾癌细胞可通过分泌细胞因子PTHrP促使肾周脂肪棕色化，而发生棕色化的肾周脂肪可向肿瘤微环境中释放大量乳酸，进一步促进肾癌的生长和转移。该研究还发现，晚期肾癌的一线用药TKI类药物可促进脂肪的棕色化进而影响临床疗效，而TKI类药物与脂肪棕色化抑制剂联合用药能最大程度杀伤肿瘤。

相关专家表示，此项研究从临床中发现问题，凝练问题，从解决临床问题的角度出发，捕捉临床研究和基础研究的契合点，最终把科研成果应用在临床实践中，对肾细胞癌的发生和发展机制提出了新的理论和假设，对肾癌的手术方式和药物治疗具有重要的临床指导价值。（记者张强）