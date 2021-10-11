阿尔茨海默病有望实现早期无创筛查

随着人口老龄化加剧，阿尔茨海默病在世界范围内的发病人数日益增多。流行病学研究显示，阿尔茨海默病中枢听觉加工障碍早在疾病诊断前10余年就已出现，但其损伤的神经机制以及与认知功能障碍的关系一直困扰着学界。国家神经疾病医学中心首都医科大学宣武医院联合北京大学心理与认知科学学院团队共同揭示了听觉感知觉的关键环节“双耳听觉加工”在阿尔茨海默病发病中的神经机制和早期诊断价值，有望实现早期无创筛查阿尔茨海默病。研究成果日前发表在《阿尔茨海默病与痴呆》。

研究显示，双耳听觉加工是发生于阿尔茨海默病病程早期的感知觉损害，其在轻度认知障碍阶段即显著受损，神经活动时间精准性下降，是阿尔茨海默病患者双耳听觉加工损害的神经基础。研究团队发现，双耳听觉加工相关神经电活动随着阿尔茨海默病疾病进展存在代偿性改变，而这种代偿性改变导致了患者认知功能的加速损害，研究团队进而提出阿尔茨海默病听觉感知觉损害与认知功能损害交互作用的疾病进展模型，这为理解阿尔茨海默病听觉感知觉障碍的神经机制以及其在认知功能障碍中的作用提供了新证据，有望为阿尔茨海默病患者提供快捷、无创的早期筛查手段。（记者崔兴毅、通讯员孙琳）