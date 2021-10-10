聚焦国庆消费新热点：在家“云逛街” 出游多元化 

今年“十一”假期是全面建成小康社会后的首个国庆黄金周，在精准做好疫情防控、保障安全过节的前提下，国内消费潜力进一步释放，不断激活市场活力，呈现出三大特点。

旅游细分市场潜力大

旅游消费是假日经济的主要内容，结合今年受天气和局部疫情反弹影响的实际情况，假日旅游客流主要集中在省内，本地游、周边游、近郊游是主流。

亲子旅游、研学旅游需求集中释放。此次国庆假期是“双减”政策实施之后首个长假。据文化和旅游部数据中心测算，从出游动机看，亲近自然和亲子研学的比例分别为37.2%、19.8%，分别比去年提高4.7、1.7个百分点。

国庆长假期间，各地红色旅游景点持续火热。10月4日，游客在云南陆军讲武堂历史博物馆“打卡”留念。新华社记者 江文耀 摄

红色旅游持续升温。通过红色旅游重温红色历史、感受红色精神，是今年国庆旅游的亮点。同程旅游发布的报告显示，今年国庆假期，红色旅游出游人次同比增长了230%。

主题公园热度攀升。特别是国庆前夕开业的北京环球度假区带火了主题公园游。在支付宝发布的国庆消费热门景区榜中，华强方特、上海迪士尼和北京环球影城分列前三。

人文考古风潮正盛。以三星堆为代表的新一轮考古成果发布，进一步激发了民众参观博物馆的热情。在飞猪平台上，博物馆、非遗及文旅融合类商品订单量环比涨超15倍。

文化和旅游深度融合。旅游人群年轻化的趋势也使得旅游玩法翻新，重庆忠州老街、南京夫子庙等街区，融合非遗手工、文创产品、动漫卡通、快闪、汉服表演等文化元素，打造生活化的文创消费场景，已成为新趋势。

多种消费业态再升级

国庆假期，观看一场更高品质的主旋律电影，打卡特色美食店、大牌“首店”，正成为城市消费升级的重要载体，为中国市场注入活力。

10月7日，两名年轻人在北京一家影院观看电影《长津湖》的海报。 新华社记者 李欣 摄

主旋律电影扛起票房大旗。在《长津湖》和《我和我的父辈》两部主旋律影片的带动下，票房持续走高。猫眼专业版数据显示，截至10月7日，国庆档新片总票房（含预售）总额突破46亿元。

特色美食备受欢迎。国庆假期，各地特色美食受到热捧，引得人们争相体验品尝。尤其是各个美食打卡地，如北京烤鸭、甘肃牛肉面、广式早茶、武汉雪松路美食街等美食搜索热度一直居高不下。

小众文旅消费兴起。美团平台搜索数据显示，露营搜索量同比去年国庆增长744%，冲浪搜索量同比增长188%，潜水搜索量同比增长53%。飞猪平台冲浪、潜水预订量环比涨超200%，帐篷、露营环比涨超14倍，徒步、攀岩环比涨超13倍。

“首店经济”模式涌现。众多“首店”门口，民众们排起长龙前来打卡，体验式、沉浸式消费效应凸显，如京东Mall全国首店、星巴克全球首家环保实验店“向绿工坊”等，一经开业，人气十足。

居家线上消费更普及

疫情之下，越来越多人在家“云逛街”买全球，国庆假期也不例外。据统计，10月1日至7日全国邮政快递业共揽收快递包裹19.91亿件，投递快递包裹19.17亿件，显示出“云端”消费的巨大潜力。

国庆假期期间，“云逛街”释放出巨大消费潜力。人民网记者 杨迪摄

智能电器消费旺盛。京东大数据显示，国庆假期期间，北京、上海等地扫地机器人交易额同比增长约4倍，尤其是根据客户需求“量身定制”的扫地机器人网上销售火爆，自动集尘和自动清洗功能成为消费者的新追求。

“孝心订单”增长迅速。隔离疫情，不隔离爱！不少人选择就地过节的同时，在网上给父母订购异地“孝心订单”。据美团平台数据，此类“孝心订单”增长迅速，部分城市近一周订单量环比增长超200%。

买遍全球成交更广。进口新消费成为中国内需增长的新动能。天猫国际的数据显示，10月1日至4日，天猫国际成交额同比增长超50%。中西部地区显示出巨大潜力：10月1日至4日，中西部消费者通过天猫国际购买进口商品的成交额同比增长超过40%，其中，广西、江西、山西、湖南、安徽增幅较大。

（来源：综合人民日报、光明日报、经济日报、新华网等）