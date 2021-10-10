江苏三部门联合推动生物医药产业高质量发展

会议现场。江苏省市场监管局供图

9日，江苏省市场监管局、江苏省药品监督管理局、江苏省知识产权局三部门联合召开新闻通气会，对新近出台的《关于深化改革创新推动生物医药产业高质量发展的意见》(以下简称《意见》)进行了解读。

近年来，江苏全省生物医药产业持续快速发展，新批准上市药品数量连续五年居全国首位；医疗器械产品注册存量稳步增长，共有二类医疗器械注册证累计11764件，全国领先。

《意见》共包括总体要求、主要举措、组织保障等三部分。其中，“主要举措”从激发产业创新活力、加速上市审评审批、促进医药产业质量提升、强化技术支撑能力建设、完善服务发展工作机制等五个方面提出18条措施；“组织保障”从加强组织领导、完善保障机制、加强宣传引导等三个方面提出3条措施。

《意见》坚持以创新发展需求为导向，将鼓励创新贯彻药品医疗器械全生命周期管理各个环节。在鼓励研发方面，提出建立创新项目“一站式”服务机制、支持创新平台建设、鼓励开展真实世界数据研究等；在知识产权保护方面，提出促进医药知识产权创造和储备，加快培育布局一批支撑和引领产业发展的高价值专利；在审评审批方面，出台创新医疗器械特别审查程序，对创新器械实行优先检测、优先审评、优先检查、优先审批等；在技术支撑方面，建立省级创新发展服务平台，创新检查员管理机制和检查模式，促进创新产品尽快上市等。

下一步，江苏三部门将联合成立推动生物医药产业高质量发展工作领导小组，完善工作机制，统筹组织协调推动生物医药产业发展相关工作。围绕《意见》的贯彻落实，江苏省药监局将陆续出台《江苏省中药配方颗粒管理细则》《江苏省药品经营(批发)许可管理办法》等相关配套制度和实施细则，确保《意见》真正落地见效。

“为全省生物医药高质量发展创造公平竞争的市场环境，江苏省市场监管局将通过不断强化反垄断执法和竞争合规指导的力度，深入推进公平竞争审查，来激发生物医药企业创新活力和发展动力。”江苏省市场监管局反垄断处处长朱益俊表示，将具体做好以下几个方面工作：一是持续深化反垄断执法，二是推动落实公平竞争审查制度，三是强化反垄断合规指导。(徐珊珊)