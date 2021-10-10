冷冷冷！全国降温进程图出炉 这些地方气温将创新低

10月9日至11日，一股中等强度的冷空气将自西向东影响我国中东部地区，局地降温幅度可达10℃以上。北方冷上加冷，多地气温将创今年下半年来新低；南方不少地方将经历“换季式”降温，体验一夜入秋。

气象分析师介绍，目前影响我国的这股冷空气移动速度较快，今天降温区域主要集中在黄河以北地区，明天推进到长江流域，后天将进一步向南扩展至华南北部一带。

9日，北方大部开启降温进程，降温猛烈的地区集中在内蒙古、宁夏、甘肃中东部、陕西北部、山西北部等地，局地日降温幅度可超过10℃。

10日，随着冷空气东移南下，西北地区多地停止了降温的步伐，降温区域扩展到长江流域一带，其中内蒙古东部、黑龙江以及重庆、湖北、山东等地降温较为猛烈。10日早晨，呼和浩特、太原、西安、兰州、银川、西宁、乌鲁木齐、重庆、成都等9个省会级城市将迎来今年下半年来最冷的早晨。

11日，也就是下周一，北方大部进入降温间歇期，南方开始组团降温，猛烈降温区域主要集中在江苏、浙江北部、江西、安徽中南部以及湖南、广东的部分地区。这一天，北京、石家庄、济南、合肥、武汉、南京、长沙、南昌等18个省会级城市的最低气温将创今年下半年来的新低，多地可能感觉一夜入秋，大家早上出门上班上学一定要多穿点，谨防感冒。

除了降温之外，冷空气带来的雨雪也不容小觑。由于副热带高压位置偏北偏强，加上冷涡配合，冷暖气流交汇最明显的地方位于东北一带，所以，今天傍晚到夜间，在辽宁中东部、吉林东部、黑龙江东南部一带雨势较强，有大到暴雨。而内蒙古东北部和黑龙江西北部还会出现强降雪，部分地区明天早晨积雪深度可能超过10厘米，局地超过20厘米，或为历史同期少见。

江淮、江南以及西南地区东部的小伙伴，这次将感受到的是“换季式”降温，一定要关注实时预报信息，及时增添衣物；北方的小伙伴们，厚衣服翻出来，务必注意保暖，谨防感冒。