3年追回医保基金348亿是成绩也是警示

近年来，随着国家医疗保障体系的健全完善，医保的覆盖面和基金规模不断扩大，风险点也随之增加，诈骗医疗保障基金违法犯罪高发多发。国家医保局日前发布的数据显示，2018年至2020年，国家医保局等相关部门共追回医保基金348.75亿元。

医保基金是老百姓的“救命钱”，目前覆盖面已达到13.61亿人，基金规模高达3.1万亿元，为缓解“看病难，看病贵”发挥了重要作用。为看管好“救命钱”，我国出台一系列措施，持续推进医保相关改革，并采取智能监控、突击检查、专项整治等具体行动。

实践证明，相关治理行动取得了显著成效。3年时间共检查定点医药机构171万家次，查处86万家次，追回医保基金348.75亿元，这个治理“成绩单”既是有关部门付出巨大努力的体现，同时也挽回了巨大损失。这既给持续治理注入信心，也有极强的震慑作用。

涉及诈骗医保基金的相关机构和个人，不但最后是一场空——要把骗取的医保资金“吐”出来，还要承担违约违法等代价。其中，定点医疗机构涉及诈骗的，将会暂停医保服务或者丧失定点医疗机构资格；涉及诈骗的相关个人，则可能因为涉嫌诈骗犯罪被追究刑责。

尽管3年追回医保基金348.75亿元这一成绩值得肯定，但同时也是警示：其一，不少医疗机构仍未汲取教训。近几年来通过飞行检查、专项治理、抽查审查等方式查处不少大案要案，但诈骗医保基金仍呈现点多面广的特点，不少医疗机构仍心存侥幸、顶风作案。有的医疗机构为骗取医保资金已经到了疯狂的地步，如某县民泰医院院长带头诈骗医保资金，医生、检验、护理、院办等环节密切配合造假，医院职工每介绍一个病人提成300元……如何防范医疗机构变成诈骗机构，值得我们深思。

其二，对参保人的警示教育远远不够。拿某地公布的案例来说，不法分子低价向就诊人员收购医保药品然后倒卖牟利，既说明部分参保人变成了套取医保资金的帮凶，也说明相关监管监督工作不到位。对这类参保人员要依法追究责任，并以案普法警示其他参保人。

不管是医疗机构还是药贩子，其骗取医保资金几乎都离不开某些参保人的配合，有参保人员直接伪造、变造报销票据凭证骗取医保基金。所以打击医保诈骗黑产链条，要么让参保人远离诈骗活动，要么让参保人举报违法行为，如此涉保诈骗才能减少。

其三，监管监督仍有不少漏洞可钻。近几年，出台的《欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》《医疗保障基金使用监督管理条例》在实践中发挥了积极作用，也通过相关改革、监督覆盖、智能手段不断完善监督监管工作，但不法分子仍能骗取医保资金。因此，必须从已发生的案例汲取深刻教训，进一步修补监督监管漏洞。虽说事后追回医保基金避免了损失，但调查、追款需要付出相当大的行政成本，而且有的诈骗行为未必能发现。只有事前设防形成铜墙铁壁，使不法分子没有漏洞可钻，才能防止诈骗案发生。

国家医保局相关负责人也强调，医保基金监管形势依然严峻，欺诈骗保案件仍然时有发生。这再次警示，打击欺诈骗保的任务仍然十分艰巨，需要常抓不懈。