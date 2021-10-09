“2021年粤港澳大湾区生物医药高峰论坛暨首届医学科技周”在穗举行

9月24日至9月29日，“2021年粤港澳大湾区生物医药高峰论坛暨首届医学科技周”在广州举行。两院院士、国内外专家学者、医院管理者及企业代表等与会嘉宾，共谋生物医学未来发展方向，助推粤港澳大湾区生物医学发展。会上还进行了院士联合实验室和项目签约仪式，7位院士共同签约，助力大湾区医学科研成果临床转化。

广东省卫生健康委党组书记、主任朱宏在致辞中表示，本次论坛以学科引领、创新驱动和跨越式发展为主题，国内生物医学界专家学者共聚一堂，对研究新方法、新成果进行学术交流与推广，将有力推动大湾区卫生健康水平的整体提升。

“新一轮科技革命浪潮正在扑面而来，特别是互联网、大数据、人工智能等技术与生物医学的结合将带来更多创新。”广东省医学会会长姚志彬表示，通过深度交流，发挥港澳地区的国际化优势和广东改革开放先行先试优势，为生物医学发展和健康中国贡献力量。

广东省医学科学院（广东省人民医院）院长余学清表示，医院坚持以科学、平台、项目为引领，加速向高水平医院建设目标迈进。近年来，医院在公立医院绩效考核、学科建设、人才战略等多方面均取得了优异成绩。立足“十四五”发展契机，医院将瞄准国际前沿、国家战略，继续推动高水平医院建设，大力推进广东省医学科学院建设，计划3-5年后产生一批世界领先的科研成果和亮点，用中国数据、证据、标准、经验吹响中国“强音”。

院士联合实验室和项目签约仪式。

开幕式上还进行了“广东省医学科学院院士联合实验室”签约仪式。余学清介绍，该院士联合实验室将聚焦医学科研的临床应用转化，整合资源，优势互补，合作建立广东省重点实验室和大数据平台项目，共同推动国际领先水平的学科平台建设。一方面发挥广东特色，另一方面也跟全国各资源平台连接起来，在发挥区域特殊性基础上，汇聚高水平、优质资源，快速推动广州及全国生物医学科研能力提升。他指出，院士联合实验室，一是要落实省委省政府对广东省医学科学院的定位、功能，发挥引领作用；二是要汇集优质人才资源及优秀科研资源，全方位培养、引进、用好人才，助推高水平的科研开花结果在中国乃至国际的舞台。

在学术报告环节，众多院士、专家学者围绕数十个议题进行经验分享与探讨。此外，在5天的会期内，还单独设置了“心内科”“心外科”“华南结构性心脏病”“急危重症”“神经病学”等主题分论坛，涵盖内科、影像、神经、老年医学、肿瘤、人工智能等多个领域。

本次会议由广东省卫健委、广东省医学会指导，广东省医学科学院（广东省人民医院）主办、人民健康及Biophysics Report杂志社协办。围绕大湾区区域融合发展目标，本次会议将凝聚多方合力，推进大湾区医疗卫生领域深度合作，为大湾区生物医学界专家学者搭建交流合作平台，为生物医学科技产业发展提供资源与动力。