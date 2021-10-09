中央气象台发布台风蓝色预警 冷空气将继续影响北方地区

记者8日从中国气象局获悉，今年第17号台风“狮子山”即将登陆海南。

8日晨时，台风“狮子山”生成，其中心距离海南省万宁市175公里，中心附近最大风力8级，中央气象台发布台风蓝色预警。

预计“狮子山”将以每小时10公里左右的速度向北偏西方向移动，强度略有加强，将于8日夜间至9日上午在海南岛东部一带沿海登陆，登陆时强度为热带风暴(8～9级)。登陆后台风将转向偏西方向移动，穿过海南岛后，趋向越南北部。

受其影响，未来24小时，中国南海大部海域及华南沿海将有6～7级的大风天气，海南、广东等地将有大到暴雨，局地大暴雨。

与此同时，冷空气还将继续影响北方地区。预计8日至11日，中等强度冷空气自西向东影响北方大部地区，气温将下降4～6℃，新疆、甘肃、内蒙古、辽宁、吉林等地局地降温可达10℃以上；北方大部地区将伴有4～6级偏北风，新疆山口地区风力可达9级、阵风10～12级。新疆北部、青海、甘肃、宁夏、内蒙古东北部、黑龙江西北部等地部分地区将有雨转雨夹雪或降雪，新疆北部、内蒙古东北部和黑龙江西北部局部有暴雪或大暴雪。

另外，菲律宾以东洋面的热带扰动也已于8日早晨加强为热带低压。气象部门预计，该热带低压中心将以每小时15-20公里的速度先向东偏北方向移动，尔后转向西偏北方向移动，逐渐向巴士海峡附近海域靠近，强度逐渐增强，可能于24小时内发展为今年第18号台风“圆规”。(记者 陈溯)