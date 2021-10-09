两部门决定依托应急总医院组建国家应急医学研究中心

据应急管理部网站8日消息，近日，应急管理部印发了关于组建国家应急医学研究中心的通知，将会同国家卫生健康委依托应急总医院组建国家应急医学研究中心。

国家应急医学研究中心是服务灾害事故现场、应急救援一线，集开展应急医学技术学术研究、实施灾害事故应急医学救援、推动应急医学救援体系建设于一体的国家平台，探索建立集医疗、教学、科研、救援、转化于一体的应急医学学科体系、应急医学资源与救援力量网络体系。

国家应急医学研究中心与应急总医院实行一体化运行，在应急总医院党委统一领导下开展工作，按照“总体规划、分步实施，统筹兼顾、突出重点、注重实效”的原则，边建设、边探索、边完善、边提升，重点建设应急医学专家团队、救治基地、救援队伍、教育培训基地、科研基地、救援网络和装备体系，建立健全应急医学救援体系，不断提升应急医学救援能力。