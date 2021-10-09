国庆假期居民消费潜力不断释放

国家税务总局增值税发票最新数据显示,今年的“十一”黄金周居民消费平稳增长，“互联网+消费”服务持续扩大，国庆假期全国批发零售业日均销售收入同比增长9.9%,较2019年增长25.4%。

传统消费旺季叠加长假效应,居民商品消费潜力充分释放。增值税发票数据显示，节日期间，居民到商场等地购物热情较高，百货商场、便利店销售收入同比分别增长12.9%和3.8%,较2019年分别增长26.9%和37.7%；粮油、果品蔬菜等生活必需品销售收入增长较快，同比分别增长19.6%和23.2%,较2019年分别增长8.1%和49.5%；家具、装饰材料等家庭耐用品销售收入同比分别增长16.2%和10.4%,较2019年增长47.3%和26.9%。

“互联网+消费”服务持续扩大，网上购物、餐饮外卖、旅行预订等需求激增。增值税发票数据显示，国庆假期，互联网零售销售收入同比增长12.7%，较2019年增长73.2%，带动快递服务销售收入同比增长10.4%，较2019年增长79%；互联网生活服务销售收入同比增长28.5%，较2019年增长29.5%，其中餐饮外卖服务销售收入同比增长30.2%，较2019年增长39%；机票及酒店等预订服务同比增长21.4%，恢复至2019年同期水平的71.9%。

健康生活相关消费热度较高,文化、体育服务实现较快增长。增值税发票数据显示，国庆假期,文化艺术服务销售收入同比增长51.6%,较2019年增长53.2%，其中文创及表演服务同比增长86.6%,较2019年增长84.7%；体育服务销售收入同比增长21%，较2019年增长62.9%，其中健身休闲活动销售收入同比增长12.8%，较2019年增长35.5%。

节日期间，各地税务部门借助自助办税、网络办税等多种形式，全力保障纳税人缴费人多样化办税缴费需求，更好服务经济社会发展。（记者陈晨）