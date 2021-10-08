“十一”黄金周收官，“补偿式出游”激活中国消费

在经历了暑期旅游高开低走后，“十一”期间，中国各地迎来了补偿式出游热潮。据中国文化和旅游部消息，10月1日至7日，全国国内旅游出游5.15亿人次，按可比口径恢复至疫前同期的70.1%。实现国内旅游收入3890.61亿元(人民币，下同)，恢复至疫前同期的59.9%。

黄金周收官在即，“补偿式出游”有多火？

游游游——短途、长线双开花

国庆期间，中国北方降温降雨齐来，南方现罕见凶猛“秋老虎”。尽管如此，民众整体出游热情仍然高涨。据中国交通运输部消息，10月1日至7日，全国预计共发送旅客4.03亿人次，日均5750万人次。

目前，多个平台发布国庆黄金周消费数据报告。携程7日发布的《2021年国庆假期出游总结报告》显示，今年国庆假期省内游和跨省游出行占比各半，一地深度探索更受欢迎。

国庆期间，中国多地知名景区连续多日入园量达到峰值。“十一”长假前五天，多地景区出现客流量暴涨甚至要暂停接待游客的情况。敦煌莫高窟、四川三星堆、山东泰山等景区均出现门票售罄或暂停销售情况，泰山风景区“压力‘泰’大”，甚至2天2次停售夜间门票。

在疫情防控常态化背景下，短途周边和省内长线游热度提升迅速，近郊游、乡村游备受游客青睐。如江西景德镇高岭·中国村的茶文化、陶瓷文化等体验项目，开园三天游客突破七万人次；浙江衢州余东村、碗窑村以特色农民画为底色，描绘美丽乡村未来。飞猪平台数据显示，10月1日至10月3日，乡村民宿订单量比上月增长超560%，本地及周边游占比近六成。

玩玩玩——“红色”、国潮受青睐

打卡“红色”旅游胜地、领略国潮国风成为今年国庆假期新玩法。

“非遗+旅游”丰富民众假日生活。飞猪平台公布的旅游消费数据显示，博物馆、非遗及文旅融合类相关商品订单量环比涨超15倍。四川省文旅厅公布的数据显示，三星堆博物馆门票连续多日售罄，5日参观人数达到19705人次。假期前4天累计接待游客7.13万人次，较2019年同期增长60.95%，较2020年同期增长167.04%。

“十一”假期，到处可见国旗飘扬，各地举行特色庆祝活动，民众们通过红色旅游重温红色历史。数据显示，“十一”假期前三天，井冈山景区接待游客达13.05万人次，比2019年同期增长9.66%。瑞金共接待游客36.9万人次，同比增长114.5%。飞猪平台数据显示，“00后”国庆红色旅游订单量同比涨超80%。

除了红色旅游深受游客青睐，国庆主旋律电影也大受欢迎。据猫眼专业版数据，截至10月7日20点，《我和我的父辈》总票房达10.48亿元人民币，《长津湖》票房33.78亿元，两部影片淘票票评分均达到9.5的高分。

买买买——消费提档又升级

随着疫情防控形势好转，民众消费信心增强，“十一”假期消费进一步回暖，在民众们买买买过程中，消费进一步提档升级。

《阿里巴巴2021“十一”假期消费出行趋势报告》显示，小众沉浸式玩法有了更多的参与者。飞猪平台冲浪、潜水预订量环比涨超200%，帐篷、露营环比涨超14倍，徒步、攀岩环比涨超13倍。

随着消费需求的多样化，消费业态也呈现多元化。“首店经济”、体验式、沉浸式等新的消费模式涌现。京东Mall全国首店、星巴克全球首家环保实验店“向绿工坊”等“首店”人头攒动，热闹非凡。众多“首店”门口，民众们排起长龙前来打卡。“首店经济”成为城市消费升级的重要载体，为中国市场注入活力。

此外，“十一”假期乡村消费升级提速明显，下沉市场呈现网购高频化和消费升级的双重趋势。10月1日至4日，淘特销售额同比去年增长近120%。天猫国际数据显示，“十一”假期期间，四五线以下及农村地区的进口消费增速高于一、二线城市，六线城市、乡镇、农村等地区同比增长55%。