秋季花粉过敏可防可治（名医讲堂）

秋季，过敏体质的人容易出现花粉过敏。很多人并不清楚引发秋季花粉过敏的原因，认为是由于体质差导致的感冒。其实，在我国北方，引发秋季花粉过敏的主要来源是蒿草、葎草、豚草、地肤、藜草等杂草的风媒花粉，这些花粉借助风力，通过空气传播，会不可避免地被人吸入体内。正常人吸入风媒花粉并没有任何感觉，但对于过敏体质者来说，会产生强烈、过激的免疫反应。当花粉附着于呼吸道黏膜、眼结膜，引起或轻或重的炎症反应时，过敏体质人群就会出现结膜炎、鼻炎症状，严重的还会出现鼻窦炎、中耳炎、哮喘等问题，甚至有患者逐渐出现植物源性食物过敏反应，如得不到及时有效的治疗，会导致患者生活质量严重受损。

受气候、地理因素影响，即使同种花粉，在不同地域的分布也存在时间和数量差异，因此患者在变态反应科检查并明确过敏原后，可以明确该种花粉在时间与空间的分布特点，结合居住地情况，选择异地治疗，也就是借旅游“躲”出去。如果没有这方面条件，则应该注意以下生活细节：

室内活动为主。应关闭门窗减少空气流动，有条件的家庭可以配合使用新风系统或者空气净化器，以进一步减少室内单位空气体积内的花粉颗粒密度。如开车外出，也应关闭车门车窗，采用空气内循环模式。

户外活动需防护。疫情防控期间，无论是防新冠肺炎病毒还是防花粉过敏，外出时都有必要佩戴口罩和防花粉眼镜。实验结果表明，与不戴防花粉眼镜相比，佩戴防花粉眼镜能减少约65%的花粉颗粒与眼结膜接触；佩戴舒适度更高的防花粉口罩，能有效吸附过滤秋季花粉，对过敏患者呼吸道具有很好的防护作用。

外出活动选时间。在一天当中，花粉浓度往往在午后更高。如果一定要外出活动，尽量错时外出，尽量选在花粉浓度最低的清晨、晚上或是一场绵绵细雨后出行。需要注意的是，雷雨对空气中花粉颗粒的洁净能力差，且能使花粉颗粒溶胀破碎成致敏性更强的小颗粒，因此切勿在雷雨前后外出活动。

注意个人清洁。患者因为花粉过敏发作会更频繁摘下口罩、眼镜以擦拭鼻涕或眼泪，因此在疫情防控期间更需注重个人清洁。同时，回家后要及时洗头、更换外衣，以清除头发和衣物上吸附的花粉颗粒。

如果尝试了以上方法仍有过敏症状发作，则应在专业医生指导下使用有效、规范的抗过敏药物治疗。常用药物类型有：鼻用或吸入糖皮质激素、鼻用或口服抗组胺药、口服抗白三烯药、减充血剂、中药等。每位患者的具体用药方案并非一成不变，需要专业医生根据患者的花粉过敏程度与实际症状来决定用药并适时调整。初次发病或症状轻微的患者也可以在专业药师指导下先行使用非处方药物，如使用1至2周无效或效果不佳，则应前往变态反应科就诊。

如果秋季花粉过敏患者每年症状持续时间长，用药控制不满意或者患者不愿意长期使用药物，就可以考虑脱敏治疗。医生会按照患者的过敏原皮试反应程度，依次选择浓度递增的花粉疫苗进行皮下注射，待达到目标最高浓度后，再使用固定剂量维持并观察疗效，总疗程通常不少于3年，有效率可达80%左右。

（作者为北京协和医院变态反应科副主任医师）

《 人民日报 》（ 2021年10月08日 19 版）