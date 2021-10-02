冠军实力致敬中国 巩立姣孙颖莎等河北健儿走进君乐宝

9月30日，在东京赛场上勇创佳绩的巩立姣、孙颖莎等12名河北运动员和陕西全运会冠军巨文馨等河北健儿走进君乐宝乳业集团，实地探寻君乐宝冠军品质，点赞家乡企业。同时，为致敬健儿们奋勇争先、顽强拼搏的体育精神，君乐宝前期通过河北省体育发展基金会捐资的1000万元，也在现场分发到巩立姣、孙颖莎等运动员手中。

当天，君乐宝还被授予“河北省冰雪运动推广普及示范企业”称号，携手河北省体育局正式启动“冰雪大篷车”项目，将深入乡镇、农村，把各类冰雪运动设备和活动送到群众身边，以实际行动为河北建设新时代体育强省、冰雪运动强省贡献君乐宝力量。

“看到家乡有这么优秀的企业，我们打心眼里感到自豪，我也要代表河北健儿对君乐宝的鼓励和支持表示感谢。”参观结束后，在东京赛场拿下女子铅球金牌的巩立姣代表运动员发言，表达了对君乐宝产品品质和企业实力的高度认可，也表达了将和君乐宝共同助力全民健康事业的决心。

多年来，君乐宝十分重视体育文化建设，将马拉松精神融入企业基因。

近年来，君乐宝牵手郭晶晶、易建联等体育明星和中国国家跳水队，以一系列“冠军品质”产品助力国民营养升级。冠军信赖的背后，是君乐宝对品质像运动员对金牌一样的执着追求。君乐宝以运动健儿们追求卓越、勇攀高峰的体育精神为激励，锚定世界级标准，为消费者提供更多世界级品质的乳制品，助力健康中国。

今年8月，健儿们以“使命在肩、奋斗有我”的壮志豪情，在东京赛场上顽强拼搏，创造了河北省金牌、奖牌数量为历届最高的优异成绩。现场，君乐宝将前期通过河北省体育发展基金会捐资的1000万元分发到运动员手中，以奖励他们为河北人民争光、为中国体育添彩所做出的贡献。

“支持和参与体育事业是君乐宝长期坚持的一项工作。”君乐宝乳业集团副总裁仲岩介绍，目前，君乐宝已先后赞助石家庄、衡水、秦皇岛等地的马拉松赛事50多场次，带动全民运动的热潮席卷河北，助力体育事业迈入全民参与的新台阶。君乐宝还通过加大全民健身场地设施供给、开展全民健身赛事活动、提升科学健身指导服务水平等举措，构建出一套属于君乐宝的全民健身公共服务体系。9月，君乐宝荣获“全国群众体育先进单位”称号并受表彰。

活动现场，君乐宝被授予“河北省冰雪运动推广普及示范企业”称号，君乐宝“冰雪大篷车”正式发车，装载有陆地冰壶、桌上冰壶、桌上冰球等冰雪器材的大篷车将在省内巡游展出，将冰雪文化和体育精神送入街道社区和村舍田间，为冰雪运动普及注入新的动力，为答好“体育强国”这份全新答卷贡献君乐宝力量。

仲岩表示，君乐宝将继续把对体育事业的支持和对品质的追求融合在一起，为消费者提供更多健康、营养、安全的乳制品，强健国人体魄，同时，继续支持和参与体育事业，助力冰雪强国梦和乳业强国梦早日实现。