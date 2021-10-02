以赛促练 云南省启动妇幼健康职业技能大比拼

9月29日下午，云南省第十八届职工职业技能大赛妇幼健康职业技能竞赛总决赛在昆明圆满结束。本次竞赛总决赛为期两天，由云南省卫生健康委员会和云南省总工会主办，省妇幼保健院、昆明市妇幼保健院（云南省妇幼保健业务培训基地）共同承办。

职业技能竞赛设1个集体项目（新生儿复苏），2个单项项目：孕产保健（含“三病”消除）和儿童保健，包括相关政策规范、基础专业知识和技术操作技能等竞赛内容。

活动自6月启动以来，各州市和各机构积极开展竞赛预赛，通过预赛层层选拔，目前共有27支参赛队和196名选手进入总决赛，总决赛针对竞赛内容进行综合笔试、技术操作技能考试和知识竞答三个环节，决出了最终名次。通过举办妇幼健康职业技能竞赛活动将能全面推进健康云南妇幼健康促进行动实施。让广大妇幼健康专业技术人员能够熟练掌握新生儿复苏、孕产保健、儿童保健等基本理论、基本知识和操作技能，进一步提高在孕产妇救治和新生儿救治以及妇女儿童保健方面的服务能力和水平，促进妇幼健康队伍专业化建设和高质量发展。同时还能以赛促学、以赛促练，激励广大妇幼健康服务战线工作人员钻研业务、岗位练兵，展现妇幼健康服务系统勤奋学习、精通业务、爱岗敬业、积极向上的精神风貌和良好形象。

云南省卫生健康委和总工会将对本次总决赛中取得优异成绩的团体、集体和个人进行通报表扬，并在此基础上，对孕产保健（含“三病”消除）和儿童保健2个单项项目的前5名共10人按照《云南省职工职业技能大赛管理办法》进行表彰奖励，个人项目总成绩高的楚雄州人民医院朱莉作为候选人将按程序向省总工会申报“云南省五一劳动奖章”，并授予“妇幼健康服务状元”称号，其余9人由省总工会授予“妇幼健康服务能手”称号。