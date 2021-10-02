河北保定：创新工作机制 开创托幼机构卫生保健工作新局面

河北保定市坚持以“预防为主、保教结合”的工作方针，为集体儿童创造良好的生活环境，预防控制传染病，降低常见病的发病率，培养健康的生活习惯，保障儿童的身心健康。不断加强托幼机构卫生保健管理工作，科学指导托幼机构做好新冠肺炎疫情防控工作和0-6岁儿童眼保健及视力检查服务，全面提升托幼机构卫生保健工作质量和服务水平。

一是创新工作机制，统筹协调托幼机构健康管理。保定市卫生健康委、市教育局联合印发了《关于配备学校兼职卫生健康副校长的实施意见》，全市4000余所中小学、幼儿园全部配齐了兼职卫生健康副校长。定期召开座谈会,围绕兼职卫生健康副校长工作情况、作用发挥、儿童需求、存在问题及下一步工作重点和改进措施进行安排部署和统筹协调，形成了教育牵头组织，卫生人员专业指导实施的良好工作机制。

二是严格资格准入，实行托幼机构及人员持证上岗。各级妇幼保健院对辖区托幼机构实施托幼机构卫生评价，出具卫生评价报告方可开园。对托幼机构卫生保健人员定期进行业务培训和考核，考核合格后，发放托幼机构卫生保健人员合格证，实行持证上岗，进一步规范了资格准入，为维护儿童身心健康提供保障。

三是健全防控机制，实施“医校包联”工作制度。保定市卫健委、市教育局、市妇联下发了《关于做好儿童和孕产妇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的实施意见》，细化了工作措施和流程，发挥了很好的指导作用。针对新冠肺炎防控形势，为保障复学工作顺利安全有序，严格落实“医校包联”工作制度，围绕个人防护、体温检测、场所消杀、环境整治、应急处置等方面，为各学校提供全方位技术指导，对有异常症状学生第一时间进行筛查诊断、处置，保障我市幼儿园及中小学校顺利复学。

四是示范单位创建，规范全市0-6岁近视防控工作。市卫生健康委、市教育局联合组织开展0-6岁儿童近视防控示范单位和示范幼儿园创建工作。进一步加强了示范的内涵建设，充分发挥引领带动作用，强化“防为先、防为重”理念，进一步提高儿童近视防控工作质量，降低儿童近视发生率，提升全市儿童眼健康水平。

五是强化宣传培训，提高儿童健康水平。保定市不断拓宽开展健康宣教渠道，充分利用网络及微信公众号等新媒体形式开展健康宣教工作。市卫健委制作了出生缺陷综合防治系列宣传片，普及优生优育和儿童健康知识，提高目标人群的保健意识。市妇幼保健院通过微信公众号推送儿童幼儿园体检流程及注意事项，方便幼儿就诊。各幼儿园通过微信公众号推送疫情防控知识，让儿童养成良好的健康生活习惯。