湖南：抓实免费产前筛查项目 写好民生实事“大文章”

2021年，湖南省委省政府坚持在发展中保障和改善民生，继续将孕产妇免费产前筛查列为重点民生实事项目，投入经费4000万元，保障40万孕产妇享受免费产前筛查服务。各级卫生健康行政部门强力推动，多措并举，把好事办好、实事抓实。前三季度，共为325310名孕产妇提供免费产前筛查，检查诊断出441例染色体异常和开放性神经管出生缺陷胎儿，已全部终止妊娠，有效避免严重缺陷儿出生。

夯实组织框架。年初印发《2021年湖南省孕产妇免费产前筛查项目清单》，明确时间表、路线图，提出具体落实意见。各地高度重视，相继成立孕产妇免费产前筛查项目工作领导小组或建立联席会议制度，组建专家技术指导组，制定实施方案，层层抓好落实。省妇幼保健院充分发挥省级项目管理单位作用，成立项目管理小组并设置A/B角色，组建项目管理联系QQ群，与市州、项目县保持联动。

健全保障机制。各级党委政府凝心聚力、多措并举，打好建章立制“组合拳”。建立联动机制，各市州健全完善“政府组织、财政保障、部门协作、卫健实施、妇幼承办、绩效跟踪”的工作机制，有力有序推进项目开展。建立考核机制，各市州将项目经费足额纳入财政预算，纳入市对区、县（市）政府绩效考核和卫生健康重点工作考核指标。建立约谈机制，各市州实行每月一排名一通报，对筛查排名靠后（或进展不理想）的县市区进行约谈，并与年终绩效考核工作考评挂钩。

扩大宣传渠道。坚持以社会公众为重点开展科普宣传，利用“世界地贫日”“预防出生缺陷日”、“爱心传递，防治出生缺陷”公益行等系列活动，提高群众参与孕前筛查意识。坚持以生育家庭为重点开展健康教育，采取进村入户宣讲预防知识，引导群众积极主动接受出生缺陷防治措施。各地充分挖潜扩能，发挥报刊、广播、电视、网络等媒体作用，把省委省政府的惠民政策传递到千家万户。

巩固能力建设。为全面提高项目服务能力，确保民生实事项目落实落地，各地始终坚持强队伍、提素质、保发展，积极开展形式多样项目业务培训。今年省级层面共举办2期产前诊断适宜技术推广培训班。郴州市依托郴州市出生缺陷防治质量控制中心，采取“每月一周下基层”模式，对全市孕产妇免费产前筛查工作进行培训指导及质量控制，有力提升基层服务能力。娄底市邀请多名国家级及省级专家授课，对所有医疗保健机构产科、新生儿科部分医务人员、采血及行政管理人员等进行培训，基本实现工作服务链培训全覆盖。