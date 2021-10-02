北京发布首个社会心理领域地方标准 10月起实施

近日，由北京市民政局组织制定的我国社会心理学领域的第一个地方标准——《社会心理服务站点服务规范》正式发布，并将于10月1日正式实施。

《社会心理服务站点服务规范》聚焦于街道（乡镇）社会心理服务中心、社区（村）社会心理服务站的服务管理运行工作情况，重点包括社会心理服务站点的基本要求、服务内容与要求和评价改进等内容。其中，提出每个社会心理服务站点至少要有2名社会心理指导人员，并可根据服务开展需求招募心理服务志愿者；明确社会心理服务站点功能区布局和功能区设备配置，并对中心和站的功能要求进行区分；明确社会心理服务应包括心理学知识宣传与普及、心理指导与辅导、社会心态监测分析与预警等三大重要内容。

截至2021年8月，北京市已建成141个社会心理服务站点，分布在116个街道（乡镇），为近4360个社区村和辖区单位提供社会心理服务。到2021年底，将有超过230个社会心理服务站点开展服务，实现社会心理服务覆盖50%以上的街道（乡镇）。预计“十四五”期末，北京市将建成500个以上社会心理服务站点，实现街道（乡镇）全覆盖，为居民提供更加方便、可及、普惠的社会心理服务。

《社会心理服务站点服务规范》的发布实施，将进一步助力站点标准化建设，为着力形成一批设备完备、制度完善、服务优质、惠及群众广、社会效益好的社会心理服务站点提供标准引领；此外，通过《社会心理服务站点服务规范》，还将凝聚社会心理专业人才力量，为构建具有时代特征、首都特色、北京特点的社会心理服务体系提供人才支撑。