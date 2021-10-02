肥胖挥之不去，问题可能出在嗅觉上

当你路过街角的面包店时，可能会被店铺门前飘荡着的甜味所吸引。人类会依此做出购买决定，这不仅会发生在你身上，一些面包店也会利用这一点——他们会让店里充盈着烘焙的香味，从而使得销售额大幅飙升。

近期一项发表于《PLOS生物学》的研究指出，人们是否会在路过一家面包店时停下来购买甜点，可能会受到之前吃过的食物的影响。美国西北大学的研究者们发现，人们会因先前吃过这些食物，而对它们气味的敏感度降低。例如，如果你在路过这家店之前吃过同事给的烘焙零食，那么你就不太可能会光顾那家散发着甜味的面包店了。

该研究发现，在实验中，刚吃过肉桂面包或披萨的参与者不太可能感知到与食物相关的气味，但对其他气味的感知不会受到影响。这一发现也得到了大脑扫描结果的证实。扫描结果显示，参与者大脑中处理气味部分的神经活动模式以类似的方式发生了改变。这些发现说明，食物的气味能调控我们是否会吃某样东西，而我们吃的东西也会反过来调节我们的嗅觉。

食物摄入和嗅觉系统间反馈或有进化意义

美国西北大学费恩伯格医学院神经病学、精神病学和行为科学助理教授、论文的通讯作者Thorsten Kahnt说，食物摄入和嗅觉系统之间的反馈可能有着有利的进化意义。“试想一下我们的祖先在森林中漫游寻找食物，他们发现并吃掉浆果，随后就会对浆果的气味不再那么敏感。”Kahnt说，“但也许他们对蘑菇的气味仍然很敏感，所以理论上这有利于食物和营养摄入的多样性。”

Kahnt说，虽然我们无法看到当时的狩猎—采集者在日常决策中表现出的适应表现，但了解我们的鼻子和我们用鼻子能发现的东西之间的联系，仍然非常重要。举例来说，假如鼻子无法正常工作，那么这个反馈回路就会被扰乱，从而导致饮食紊乱和肥胖等问题。这种联系甚至可能与睡眠中断有关，这是Kahnt实验室正在研究的另一个与嗅觉系统相关联的问题。

通过脑成像、行为测试和无创脑刺激，Kahnt的实验室研究嗅觉如何引导学习和食欲行为，特别是它与肥胖、成瘾性和痴呆等精神疾病的关联。在过去的研究中，该团队发现睡眠不足会使参与者的大脑对气味的反应发生变化。他们接下来想知道食物摄入是否会，如是的话如何改变我们感知食物气味的能力。

不同状态下人类对气味敏感程度也有不同

根据该研究第一作者Laura Shanahan的说法，关于人类对气味感知如何因不同因素而变化的研究很少。“有一些关于气味愉悦度的研究。”Shanahan说道，“但我们的研究重点是，在不同状态下，人类对这些气味的敏感程度。”

为了进行这项研究，该团队开发了一项新方法，即向参与者提供一种混合了食物和非食物气味的混合气味(例如披萨和松木或肉桂面包和雪松的混合气味)。从纯食物气味到非食物气味，他们使得每种混合气体中食物和非食物气味的比例各不相同，并让参与者来闻这些混合气体，并回答哪一种气味占主导地位，是食物气味还是非食物气味。

参与者需要在MRI扫描仪内分2次闻这些气体，首先是在饥饿情况下进行第一部分实验，随后在他们吃了混合气味中相匹配的食物后，再进行第二部分实验。“在MRI扫描仪中，进行实验的第一部分的同时，我正在另一个房间准备食物。”Shanahan说，“我们希望所有的食物都是新鲜的，因为我们希望参与者尽可能多吃，直到他们吃饱为止。”

随后，研究团队对两部分实验进行了比较，分别计算了混合气体中需要多少食物气味，参与者才认为食物气味占主导。他们发现，当参与者饥饿时，他们更容易将食物气味视为主导气味。例如，在饥饿条件下，肉桂面包气味占比仅需50%，但在饱餐后，肉桂面包气味的占比需要提升到80%，才会被认为是主导气味。

(文章来源美国西北大学，王东岳翻译，据《环球科学》)