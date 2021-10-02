《广东省中医药条例》10月1日起施行

10月1日，《广东省中医药条例》（下称“条例”）正式施行，在完善中医药服务体系、加强中药保护和产业发展、加强中医药人才培养与科技创新、促进中医药传承和文化传播、完善保障措施与监督管理等方面作出了规定。

“在条例制定期间，正值新修订的《药品管理法》表决通过，明确进口国内未批的境外合法新药不再按假药论处，这给我们提供了指引。”省立法咨询专家、华南理工大学法学院教授徐松林说，因此条例进一步突破探索，明确支持香港、澳门已上市传统外用中成药在省内注册，从法律上保障了三地中成药流通使用问题。

药材质量直接关系到“有效性”和“安全性”两大问题，但在中药材产业发展过程中，以次充好等行为仍有发生。

为此，条例明确推动中药材信息化追溯系统与省重要产品追溯平台对接，建立中药材育种至流通的全过程质量管理和质量追溯制度。

对中医药行业而言，人才尤为重要。条例明确，中医药院校教育应当以中医药内容为主，强化中医思维培养和中医临床技能培训，提高中医类专业经典课程比重，按规定增设中医疫病课程。县级以上政府中医药主管部门应当会同教育、人力资源社会保障等主管部门组织开展中医药专业毕业后教育，建立健全医教协同机制，开展中医住院医师和中医专科医师规范化培训。支持有丰富临床经验和技术专长的中医医师、中药专业技术人员带徒授业。

站在更高角度，条例提出广东应推进粤港澳大湾区中医药产业合作，支持成立粤港澳大湾区中医医疗联合体和中医医院集群，深化中医药科技创新合作，建立中医药人才协同培养机制；支持省内科研机构与香港、澳门共建国际认可的中医药产品质量标准，推进中医药标准化、国际化。

南方日报记者 钟哲 姚瑶