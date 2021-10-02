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30辆“母亲健康快车”在汉发车

王际凯

2021年10月02日09:59 来源：湖北日报

　　为进一步落实“我为群众办实事”实践活动，更好地服务全省妇女儿童健康，9月28日，东风公司捐赠“母亲健康快车”发车仪式在武汉举行。省委常委、统战部部长尔肯江·吐拉洪出席仪式并宣布发车。

　　“母亲健康快车”项目由全国妇联、国务院妇儿工委办公室发起，中国妇女发展基金会承办。我省自2009年开始实施该项目以来，省妇儿工委办公室积极争取中国妇女发展基金会和社会各界支持，此前累计获赠130辆“母亲健康快车”。10余年里，各项目单位累计培训县、乡、村医护人员、妇幼专干、妇女群众30余万人，开展义诊咨询100万人次、健康普查近500万人次，救助困难群众近万人，运送各类危重孕产妇8万人，免费发放各类药品价值500余万元。

　　“母亲健康快车”项目的实施，为我省妇女儿童提供了更好的医疗救助和服务，切实为妇女儿童办实事、做好事、解难事，进一步推动了健康湖北行动。今年，省妇儿工委办积极争取东风公司支持，获赠30辆医疗救护车用于实施“母亲健康快车”项目，改善我省妇女儿童就医条件。

　　仪式现场，随着发车令下，30辆“母亲健康快车”携爱启程，奔赴省内29个市县。

(责编：申佳平、陈键)




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