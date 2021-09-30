@全国人民：关于疫情防控和国庆出行，最新权威解读来了

目前，全球新冠肺炎疫情仍处于大流行状态，德尔塔变异毒株为主要流行毒株。近几个月，我国内地发生多起境外输入病例引发的本土聚集性疫情。今日国务院联防联控机制就进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况举行发布会。

国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋在发布会上提到，近期发生的福建疫情已基本得到有效控制，要巩固防控成果，防止疫情反弹。黑龙江疫情正处于关键期，需继续加大防控力度，坚决遏制疫情扩散蔓延。

同时，要继续推进新冠病毒疫苗接种。截至9月28日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗220605.4万剂次，完成全程接种的人数为104787.2万人。

针对近期部分省份已经准备开展新冠疫苗的加强免疫，根据当前的疫情形势和疫苗接种情况，围绕大家关心的为何要开展重点人群的加强免疫这一问题，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆做出了解答。

他表示：“研究结果显示，通过加强免疫，我们看到没有严重的不良反应发生，也看到了中和抗体的快速增长或反弹。另外，加强免疫半年之后，虽然抗体水平也有下降，但依然高于两剂或一剂接种后的峰值。这些都提示，加强免疫之后会有较好的保护效果。还有的单位也做了灭活疫苗加强免疫的相关研究，研究之后也看到不仅抗体水平增加，抗体谱也更广了，也意味着它对变异株会产生更好的保护作用。基于这些情况，我们在考虑加强免疫的问题，尤其是重点人群免疫的问题。“

国庆假期将至，人员流动增加，聚集性活动增加，叠加秋冬季因素，防控工作丝毫不能放松。

国家卫生健康委疾控局二级巡视员崔钢在会上提醒大家，出行特别要关注两点：首先，要时刻绷紧疫情防控这根弦，尽量减少非必要的出行；其次，做好个人旅行过程中的防护。乘坐飞机、火车等公共交通工具时，建议大家要错时错峰出行，尽量避免前往人员集中的密集场所。按照相关的防控要求，比如保持社交距离，旅行过程中要佩戴好口罩，做好手卫生等。入住宾馆时，要注意通风换气，大家要严格遵守旅游地目的地的疫情防控要求，一旦目的地出现疫情或被列为中高风险地区，一定要服从地方政府的防疫安排。（张文婷 实习生韩溪芮）