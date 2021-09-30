江淮黄淮局地有大雾 新疆地区将现大风降温和雨雪天气

据中央气象台网站消息，中央气象台30日6时继续发布大雾黄色预警，30日早晨至上午，山西南部、江苏中部、安徽中部等地的局部地区有能见度不足200米的强浓雾。

江淮黄淮部分地区有大雾

30日早晨至上午，黄淮中部和南部、江淮中东部等地部分地区有能见度不足1公里的大雾，其中山西南部、江苏中部、安徽中部等地的局部地区有能见度不足200米的强浓雾，中央气象台于9月30日06时继续发布大雾黄色预警。此外， 30日夜间至1日上午，河北中南部、河南东部、山东南部、江苏东部、上海等地的部分地区仍有大雾，局地有能见度不足200米的强浓雾。

新疆地区将出现大风降温和雨雪天气

受冷空气影响，9月30日至10月4日，新疆地区将出现大风降温天气，大部地区有4～6级风，山口风力9级左右，阵风11级，新疆东部和南疆盆地有沙尘天气；北部地区气温下降8～10℃并有较明显的雨雪天气，高海拔地区局地有大到暴雪，主要降水时段在9月30日夜间至10月1日白天。

此外，未来三天，江南南部、华南等地部分地区仍将有35℃以上的高温天气。

未来三天具体预报

9月30日8时至10月1日8时，新疆北部、东北地区南部、华北北部、江南东部和南部、西南地区南部、华南北部、西藏南部、台湾岛等地部分地区有小雨，其中，北疆东北部、辽宁南部、福建东部等地部分地区有中雨(10～20毫米)；新疆北疆高海拔山区有雨夹雪或降雪。内蒙古、辽东半岛、新疆北疆等地部分地区有4～6级风。

10月1日8时至2日8时，新疆北部、华北东部、江南南部、西南地区南部、华南中东部、西藏南部、台湾岛等地部分地区有小雨，其中，新疆北疆东部和伊犁河谷、福建东南部、广东东部等地部分地区有中雨；新疆北疆高海拔山区有雨夹雪或降雪。新疆北疆和东部、内蒙古、辽东半岛等地部分地区有4～6级风，新疆东部部分地区有7～9级风。

10月2日8时至3日8时，新疆北部、内蒙古东部、东北地区中南部、西北地区东部、华北、四川盆地西部、西南地区南部、华南东部、西藏大部、台湾岛等地部分地区有小到中雨，其中，陕西北部等地部分地区有大雨(25～40毫米)；新疆北疆高海拔山区有雨夹雪或降雪。新疆东部和南疆盆地、内蒙古、辽东半岛、山东半岛等地部分地区有4～6级风，新疆东部部分地区有7～9级风。