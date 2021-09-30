健全多层次医疗保障制度体系

国务院新闻办公室29日举行国务院政策例行吹风会，国家医疗保障局介绍《“十四五”全民医疗保障规划》有关情况。《规划》明确了“十四五”期间全民医保总体目标，指出到2025年，医疗保障制度更加成熟定型，基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管等重要机制和医药服务供给、医保管理服务等关键领域的改革任务，实现多层次医疗保障制度体系的健全。

国家医疗保障局副局长施子海表示，国家医保局成立以来，已连续3年调整医保药品目录，目前有2800种药品被纳入目录，调整规则和指标体系不断完善。“十四五”期间，国家医保局将继续立足基金承受能力，适应基本医疗需求、临床技术进步需要，动态调整优化医保药品目录，及时将临床价值高、患者获益明显、经济评价优良的药品以及符合条件的中药纳入支付范围。

《规划》提出，到“十四五”末期，每个省份通过国家和省级的集中带量采购药品品种数量要达到500个以上，高值医用耗材的品种要达到5个大类以上。“十四五”时期，国家医保局将进一步扩大药品和高值医用耗材集采范围，让群众用上更多新药好药。

重疾保障将更加有力，核心是建立健全防范和化解因病致贫返贫的长效机制。施子海表示，要建立医疗救助对象及时精准识别机制，及时将符合条件的困难群众纳入医疗救助范围。

住院和门诊保障水平将更加均衡。施子海介绍，未来5年，国家医保局将在巩固稳定住院保障水平的基础上，推动提高门诊待遇保障水平；建立健全职工医保门诊共济保障机制，改革职工医保个人账户，开展职工医保普通门诊统筹。

推动传统服务和新型服务共同发展。在积极推广经办大厅现场一站式服务的同时，加快构建互联网、医保电子凭证等智能化医保公共服务平台，推动医保公共服务“网上办”“码上办”“视频办”。进一步扩大跨省份异地就医直接结算范围，逐步实现住院门诊费用线上线下一体化的异地就医结算服务。（记者吴佳佳）