又是一年十月一，举国欢庆人欢喜。

在这喜庆的日子，金色秋光中，不少人都想趁着美好时光出去看看美景。但鉴于境外疫情仍将高水平流行，境内发生输入疫情以及续发本地传播风险也持续存在，个人出游还是需要做好防疫措施。

出游一定要做好计划。一是不到中高风险地区、非必要不出境；二是尽量以自驾游或骑行为主，以短途游为主。出游一定要了解目的地和中途停留地的疫情状况，遵守当地疫情防控要求。

出游要做好自身防护。无论是就近玩还是远游，都要准备充足的口罩、消毒湿巾等个人防护用品。乘坐公共交通工具时要遵守秩序和乘务人员管理要求，建议全程佩戴口罩，并且尽量减少在途中摘下口罩的频次和时间。错峰入景区景点，有序排队，保持一米以上的安全距离。在旅途中应做好出游轨迹记录、妥善保存票据，方便行程查询。

出游要做好善后事宜。返程归来，做一次核酸检测，个人健康监测14天。如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅味觉减退或丧失等不适症状立即就近就诊，如实告知医生自己的旅行史、接触史。返回后若获知近14天到过中高风险地区以及有本土疫情报告的城市、与阳性人员同乘交通工具或活动轨迹有交集，请主动向社区报备并配合做好疫情防控措施。