注意！这些不良习惯易遭心梗“偷袭”

每年的9月29日是世界心脏日，你照顾好自己的心脏了吗？心梗究竟是什么感觉？哪些不良生活习惯会遭到心梗“偷袭”？心梗前，又有哪些奇怪的“呼救信号”需要高度重视？今天就为大家一一道来。

你想知道心梗是什么感觉吗？心脏突然的憋闷钝痛，像拿重物捶打，这样的感觉持续30分钟以上，就可以高度怀疑是心梗。

年纪轻轻为什么会摊上心梗？要问问自己有没有这些行为：1.精神紧张，压力过大；2.抽烟喝酒，胡吃海塞；3.缺乏运动，日渐肥胖；4.高油高盐，碳酸饮料，顿顿外卖，新鲜蔬菜水果从不光临……这些都容易让心梗找上门。这是因为不良的生活习惯，会让光滑的血管内壁出现损伤，就像我们的皮肤破了皮，逐渐结痂，堵塞了血管，这就是心梗！此外，劳累、激动、饱食、醉酒、便秘、寒冷刺激等情况下，也会遭到心梗“偷袭”。

心梗前我们的身体会发出“呼救信号”，需要注意接收并高度重视。

你以为心梗的症状只有胸痛吗？有些不典型的症状很有可能会被略过，贻误了最佳救治时间。一名35岁的患者牙疼了很久，拔了两颗牙，吃了止疼药，还是不见效。还有一名23岁的患者，热衷于运动，在一次打羽毛球的过程中，嗓子发紧，像吃了辣椒。还有一名32岁的患者，连续两天不间断打嗝，看了消化科也没有问题……其实，他们都得了一个病——心梗！这些看似奇怪的症状，都是心梗发生前，身体发出的呼救信号。

划重点！当身体出现以下情况，请立刻就医：心前区出现超过30分钟的压榨痛或闷胀感，伴有濒死感，大汗淋漓，恶心、呕吐、晕厥。另外，心脏还会动员它的“邻居”一起呼救。当出现不明原因的持续牙痛、嗓子痛、脖子痛、上腹痛、左肩痛、手臂痛，也需要高度重视。

文/徐文晶（北京地坛医院）