江西进行居家适老化改造 每年将惠及1.2万户老年人家庭

本报南昌9月29日电 （记者郑少忠、周欢）“社区工作人员为我家配备了适老椅、洗澡椅，还安装了感应灯，现在的生活比之前方便多了！”家住江西鹰潭月湖区的李志凡老太太今年78岁，因身体机能下降，生活上面临许多不便。前不久，社区为她家实施了适老化改造，方便老人的日常起居。

近日，江西省政府办公厅印发《关于加快推进养老服务高质量发展的实施意见》，提出要加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，推进养老服务高质量发展。

江西省提出，到2025年，江西每年将对1.2万户特殊困难的高龄、失能、残疾等老年人家庭进行居家适老化改造。推进以嵌入式养老院为重点、以城市日间照料中心为补充的社区养老服务骨干网建设，到2021年底，所有市辖区街道和县（市）城关镇建设1所具备全托、日托、上门服务、运营家庭养老床位等综合功能的养老机构。实施农村养老服务品牌提质工程，到2025年，每个县（市、区）建有1所特困失能人员集中照护机构，每个乡镇完善1所敬老院，85%以上的建制村建有具备助餐等功能的互助养老服务设施。

此外，江西还将建立常态化督查机制，确保新建住宅小区按标准配建养老服务设施。凡存在缓建、缩建、停建、不建或建而不交等问题的，整改到位前建设单位不得组织竣工验收；已建成居住（小）区和老旧小区没有养老服务设施或现有设施未达标的，要通过回购、租赁、置换、改造等方式补足。

《 人民日报 》（ 2021年09月30日 12 版）