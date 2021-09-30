推动卫生健康事业高质量发展（治理之道）

习近平总书记强调：“经济要发展，健康要上去。人民群众的获得感、幸福感、安全感都离不开健康。要大力发展健康事业，为广大老百姓健康服务。”我们党始终把人民放在心中最高位置，在推动卫生健康事业发展中始终坚持以人民生命安全和身体健康为中心。“十三五”时期，我国卫生健康事业取得显著成就，城乡居民健康水平持续提高。人均预期寿命从2015年的76.3岁提高到2019年的77.3岁，人民健康水平总体上优于中高收入国家平均水平。当前，我们已经开启全面建设社会主义现代化国家新征程，人民群众多层次多样化医疗健康服务需求持续快速增长。“十四五”规划和2035年远景目标纲要强调，把保障人民健康放在优先发展的战略位置。我们要坚定不移贯彻大卫生、大健康的观念，把为群众提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务作为基本职责，推动卫生健康事业高质量发展。深化医药卫生体制改革，通过改革创新，满足人民日益增长的健康需求，将健康理念融入各项政策，补短板、强弱项，把人民健康福祉提高到新水平。

加强健康管理。卫生健康事业关系国计民生。人民健康是社会文明进步的基础，是民族昌盛和国家富强的重要标志。我们要坚持与时俱进、改革创新，努力做到全方位全周期保障人民健康。全面加强党对卫生健康事业改革发展的领导，对公立医院改革把方向、管大局、保落实，确保党的组织和党的工作在民营医疗机构与行业组织中全覆盖。从以治病为中心转变到以人民健康为中心，改革完善疾病预防控制体系，创新医防协同机制，增强早期监测预警能力、快速检测能力、应急处置能力、综合救治能力，深入开展爱国卫生运动，从源头上预防和控制重大疾病，守好健康安全防线。

提升服务水平。2019年，《国务院关于实施健康中国行动的意见》提出实施15个专项行动，明确了倡导性、预期性、约束性三大类指标。“十四五”时期，我们要继续完善国民健康促进政策，立足全生命周期，积极为人民群众提供公平可及、系统连续的健康服务。坚持基本医疗卫生事业的公益性，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，推动区域医疗中心、临床医学研究中心和医学院建设，努力让广大人民群众就近享有预防、治疗、康复、健康促进等健康服务。集中力量开展关键核心技术攻关，全面实施“互联网+医疗健康”服务，打造智能化、系统化、数据化的智慧医疗。对江西来说，要积极创建国家中医药综合改革示范区，努力建设中医药强省。

强化制度保障。深化医药卫生体制改革，均衡布局优质医疗资源，才能为人民健康提供可靠保障。我们要精准对接人民群众日益增长的健康需求，努力在健全分级诊疗制度、现代医院管理制度、全民医保制度、药品供应保障制度、综合监管制度等方面取得突破。持续深化“三医联动”改革，优化群众就医办事体验，加快建设分级诊疗体系，积极发展医疗联合体。推进健康扶贫与乡村振兴战略有效衔接，切实降低因病致贫返贫风险。开展健康科普“六进”活动，推进“一老一小”健康和照护服务，提升居民健康水平。开展专项治理行动，营造风清气正的健康服务环境，切实提升人民群众获得感幸福感安全感。

（作者为江西省卫生健康委员会党组书记、主任）

《 人民日报 》（ 2021年09月30日 09 版）