一毛钱派费上涨能否给快递小哥真的实惠

自中通、圆通、申通、韵达等6家快递公司宣布9月1日起每件快递派费上涨0.1元后，快递小哥有望涨薪的话题持续引发社会关注。业内预计，若按照快递员人均每天派送200件计算，快递员每月或将增加500元收入。

500元真能拿到手吗

“涨派费的通知我还没有收到，消息是后来在网上看到的。”快递员郑军（化名）平均每天需要派送200件快递，按每件派费上涨0.1元计算，再除去必要开支，恰好每月能多赚500元左右。不过他并没有抱太高的期望，“说是那么说，钱还得拿到手才算数。”

同郑军一样，入行不久的快递员王东（化名）对这次涨派费也有些“无感”。他直言，公司决定上涨派费本身是好事，但中间夹着快递网点，最后能不能落实还不一定。“其实和这种涨钱相比，还不如少罚我们点钱来得实在。”

在走访中，中青报·中青网记者发现，这次“涨薪”似乎并没有那么令快递小哥们开心。在他们看来，说涨但实际没涨、没涨反倒下降、先涨再变相降等现象都可能发生。

“其实快递员的担心不无道理。”一名证券公司交通运输行业的分析师告诉记者，此次上调派费的一些企业是加盟制快递企业，派费多采用的是层层结算制，即总部按收件量以拟定的标准结算给各网点加盟商，网点再按照一定的标准结算给快递员。如果此次上调的派费由加盟网点结算和发放，很可能会出现“费用截留”问题，或者通过对日常派费发放“打折扣”抵消上调的派费支出。“0.1元派费增加是否会导致快递小哥收入的净增加，落实情况有待观察。”

实际上，此次调整派费和国家对快递员群体的权益重视有着直接关系。今年7月，交通运输部、国家邮政局、国家发改委等7部门联合印发《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》，明确提出制定《快递末端派费核算指引》，督促企业保持合理末端派费水平，保证末端投递基本支出，保障快递员基本劳动所得。

如何推动派费上涨的举措真正落地？国家邮政局相关负责人公开表示，企业要加强对分公司和加盟网点的管理，防止出现总部的好政策“下不去”“落不实”的问题；加强对派费发放机制的管理，防止出现网点截留、抵扣等问题；加强对内部罚款的管理，防止变相罚款、以罚代管、以罚抵收等问题。

快递公司也作出承诺，有的表示上涨的派费将通过特定App直付给快递员，同时全国所有网点现有支付业务员的派费标准不得下降；有的则成立了稽查小组并为快递员提供了内部投诉通道。

上调的派费谁来埋单

派费上涨受益的莫过于一线快递员，但这部分费用到底由谁出？有消费者提出疑问，会不会“羊毛出在羊身上”？

对此，记者咨询了涉及此次上调派费的多家快递公司基层网点，有的表示，考虑到一些客户是多年合作关系，目前还没有对其提高寄件价格；有的则表示，虽然目前暂时没有调整快递价格的打算，但后续很有可能提价；还有的则明确表示，上调快递价格是肯定的，而且已经在计划安排中。

相比快递网点的提价态度，部分电商客户则显得比较乐观。加盟制快递企业的主要客户是电商卖家，出货量大决定了其对快递价格非常敏感。据一名电商卖家介绍，她的店铺寄件价格目前还没变，身边的其他电商朋友暂时也没听说被提价。她直言，“现在快递公司这么‘内卷’，涨1毛钱，电商商家都可能换公司。为了涨几毛钱丢掉一个大客户，不值得。”

在北京邮电大学现代邮政学院邮政管理系教研中心主任李晓龙看来，对加盟制快递企业而言，虽然电商件量大的特点决定了电商卖家在合作议价中具有一定话语权，可一旦快递公司达成默契，统一提价，商家的选择空间就会被挤压。而提价的成本很有可能由商家承担或者由商家传导给消费者一部分共同消化。“不过网点对其所有客户都涨价也不现实，没有合同价格约定的客户相对好沟通，如果给一些出货量大的大客户涨1到2毛钱，有可能会有跳单。”

上述证券公司分析师也认为，上调的派费到底由谁来埋单，这里涉及快递公司、加盟网点、电商卖家及其客户等多个利益相关方。可能是快递公司和网点消化，也可能是商家消化再间接转嫁给客户，具体要看市场博弈的情况。考虑到当前有的快递公司及加盟网点盈利压力大，再加上下半年电商消费旺季来临，预计短期内上调的派费支出可能会转嫁给电商卖家。

价格战能否就此打住

近年来，快递行业深陷价格战，快递价格一降再降。国家邮政局数据显示，从2012年到2020年，我国快递业务量从57亿件增加到835亿件，净增了14倍，年均增长40%，而快递平均单价却从18.5元降低到10.6元。

为了压低运营成本，部分快递企业不断下调末端派费，基层快递网点增产不增收，生存困难，快递员难以得到合理的收入。

一名基层快递网点的负责人对中青报·中青网记者说，快递公司持续多年的价格战压低了网点的收入，同时为了控制成本，公司还时常以网点揽件数量不达标甚至一些不明理由对网点罚款。“我们本来就要自己承担场地、车辆、人工、运营等成本，压力很大，日子根本不好过。现在快递员工作量大、收入少，离职转行的也不在少数。”

此次派费上涨能否使价格战真的结束？在上述分析师看来，派费上涨对行业价格战能够起到阶段性缓和的作用，但要想完全脱离价格战泥潭，企业还要“苦练内功，转型升级”，在提高服务质量上下功夫。

李晓龙也认为，此次0.1元派费上调是快递企业落实国家监管政策的务实行动，释放出了行业积极健康发展的信号。虽然目前粗放的价格竞争模式可能无法迅速终结，但肯定会促使快递企业进一步优化产品结构、升级服务，从而促进行业整体服务标准的提高，逐渐使快递行业从价格竞争走向价值竞争。